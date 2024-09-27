Ubisoft, Oyunlarında Yüzde 90'a Varan İndirim ve Ek Fırsatlar Sunuyor!

Artan oyun fiyatları nedeniyle platformlar tarafından yapılan indirimleri artık daha sık takip ediyoruz. Son olarak Ubisoft, Sonbahar İndirimleri kapsamında popüler oyunlarında yüzde 90'ı aşan indirimler yaptı. Sadece bununla sınırlı değil. 500 TL'yi aşan satın alımlarda 250 TL'lik indirim kodundan da faydalanabiliyorsunuz.

Popüler Ubisoft Oyunlarında Yüzde 90'ı Aşan İndirimler Başladı

Oyuncular, 8 Ekim 2024 TSİ 16:00'a kadar Far Cry, Assassin's Creed ve Watch Dogs başta olmak üzere popüler Ubisoft oyunlarını yüzde 90'ı aşan indirimlerle satın alabilecek. Ayrıca, sepetinizin tutarı 500 TL'yi aşması halinde 250 TL'lik indirim sunan 'AUTUMN24' kodunu da kullanabileceksiniz.

İşte Sonbahar İndirimleri kapsamında indirime giren bazı Ubisoft oyunları;

Assassins's Creed Mirage (Standart Edition) : %50 indirimle - 424.50 TL

: %50 indirimle - 424.50 TL Assassins's Creed Mirage (Deluxe Edition) : %50 indirimle - 499.50 TL

: %50 indirimle - 499.50 TL Avatar: Frontiers of Pandora : %50 indirimle - 599.50 TL

: %50 indirimle - 599.50 TL Skull and Bones : %60 indirimle - 399.60 TL

: %60 indirimle - 399.60 TL The Crew Motorfest Gold Edition : %70 indirimle - 509.70 TL

: %70 indirimle - 509.70 TL Prince of Persia The Lost Crown : %40 indirimle - 599.40 TL

: %40 indirimle - 599.40 TL Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operator Edition : %60 indirimle - 479.60 TL

: %60 indirimle - 479.60 TL Anno 1800 Gold Edition : %50 indirimle - 849.50 TL

: %50 indirimle - 849.50 TL Far Cry 5 : %92 indirimle - 83.22 TL

: %92 indirimle - 83.22 TL Far Cry 6 Standard Edition: %75 indirimle - 249.75 TL