Ubisoft ve Sony Geliştiricileri Elden Ring Performansını ve Tasarımını Eleştirdi

Ubisoft ve PlayStation Studios'un çalışanları arasında yer alan üç kişi, Elden Ring'in performansını, kullanıcı deneyimini ve görev tasarımını herkesin önünde eleştirdikleri için dikkatleri üzerlerine çektiler. Her şey, o zamandan beri Twitter profilini kilitleyen Ubisoft'un UX direktörü Ahmed Salama'nın, Elden Ring'in 97'lik metaskorunu eleştirdiği bir tweet ile başladı. İşte detaylar!

Ubisoft ve Sony Geliştiricileri Elden Ring'i Eleştirdi

Dev oyun geliştiricileri arasında yer alan üç kişi, Elden Ring'in performansını, kullanıcı deneyimini ve görev tasarımını herkesin önünde eleştirdikleri için dikkatleri üzerlerine çektiler. Sony'nin sahip olduğu Nixxes Software'de grafik programcısı olan Rebecca Fernandez O'Shea araya girdi ve gözden geçirenlerin Elden Ring'in PC grafiklerini, kararlılığını ve performansını da umursamadığını öne sürdü.

Profili de kilitli olan Horizon Forbidden West'in kıdemli görev tasarımcısı Blake Rebouche, meslektaşlarına katılarak Elden Ring'in görev tasarımını eleştirdi.

Yukarıda bahsedilen tweetler, Elden Ring hayranlarını elbette üzdü ve sinirlendirdi ancak bir dizi sosyal medya kullanıcısı, geliştiricileri, herkes gibi bir oyun hakkında görüşlerini dile getirmelerinin normal olmasını savunarak savundu. Digital Foundry'den John Linneman, O'Shea'nın savunmasına yanıt olarak, FromSoftware'in teknolojisinin "kusurlu" olduğunu ve Elden Ring'in "neredeyse her sürümünün" "ciddi performans sorunları" yaşadığını belirterek arka çıktı.

Elden Ring'in performans sorunları çıkışından bu yana geniş çapta kullanıcılar tarafından rapor edildi ve hatta FromSoftware hatalar yüzünden oyunculardan bu konuda özür diledi. Bu yüzden geliştiricilerin yorumlarına oyuncuların tepki göstermesi biraz manasız olmuş.

Elden Ring Hakkında: Çeşitli olayları içinde barındıran açık arazilerin, karmaşık ve üç boyutlu tasarımlara sahip büyük zindanlarla buluştuğu devasa bir dünya. Yolculukların sırasında, bilinmeyeni keşfetmenin ve tehditlerin üstesinden gelmenin verdiği o tatmin edici başarım hissi seni bekliyor. Karakterinin görünüşünü özelleştirebilmenin yanı sıra kuşanabildiğin silahlardan, zırhlardan ve büyülerden de dilediğin kombinasyonu oluşturabilirsin.

Karakterini oyun tarzına göre şekillendirebilir, istersen güçlü bir savaşçı olmak için fiziksel gücünü arttırabilir, istersen de bir büyü ustası olabilirsin. Diğer oyuncularla doğrudan etkileşime geçebileceğin ve birlikte seyahat edebileceğiniz çok oyunculu modun yanı sıra oyun, başkalarının varlığını hissetmeni sağlayacak benzersiz bir eşzamansız çevrimiçi unsuru da destekliyor.

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