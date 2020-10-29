88 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games Store Oyunları İndirmeye Sunuldu

Epic Games Store, faaliyete geçtiği günden bu yana birçok kaliteli yapım ile kullanıcıları sevindirmeyi bilmişti. Eğer ilk günden bir hesap açmışsanız, şu anda kütüphaneniz birbirinden kaliteli yapımlar ile dolup taşıyor olmalı. Bu hafta, bunların arasına yenileri katılacak. 88 TL değerindeki ücretsiz Epic Games Store oyunları indirmeye sunuldu. Önümüzdeki haftanın oyunu ise Wargame: Red Dragon olacak.

Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunları Hangileri?

Amerika menşeli yayıncı, bu hafta için Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered oyunlarını seçmiş. Eğer korku türünü seviyorsanız Bloober Team oyunu, aksiyon-macera oyuncusuysanız da Ghostbusters: The Video Game Remastered gibi bir seçeneğiniz var. Gelin bu iki oyuna kısaca bir göz atalım.

Blair Witch

Aynı isimli filmin baz alınarak geliştirildiği oyun, 1996 yılının Maryland eyaletinde geçiyor. Konuya göre Burkittsville kasabasında kaybolan küçük bir çocuk için başlayan arama çalışmaları, Blair Witch isimli gizemli bir gücün sahneye çıkmasıyla çok daha büyük bir soruna dönüşüyor. Eski bir polis memuru Ellis rolünde olacağınız oyunda, hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yaparak büyük kabustan kurtulmanız gerekecek. Ancak bu yolda yalnız değilsiniz. Sadık dostunuz Bullet, sizi yalnız bırakmayacak ve lanetli orman boyunca size rehberlik edecek. Göremediğiniz bir yerdeyken çağırmanın yanı sıra yanınızdayken beklemesi, uzaklara gitmemesi ve etraftaki bir şeyi araştırması için komutlar verebilmeniz mümkün oluyor.

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Ghostbusters: The Video Game, Ghostbusters II filminin iki yıl sonrasında yani 1991 yılının Şükran Günü’nde geçiyor. Yine Dan Aykroyd ve Harold Ramis tarafından kaleme alınan hikayeye göre, orijinal Hayalet Avcıları ekibine yeni katılan bir üyeyi takip ediyor. Ekip bir yandan New York şehrindeki normal ötesi olayları incelerken bir yandan da karakterimizi yeni işi için eğitiyorlar.

Film serisinde gördüğümüz Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ve Ernie Hudson dörtlüsü, hem görünümleri hem de sesleri ile bu defa da bir oyun uyarlaması için bir araya geliyorlar. Orijinal Hayalet Avcıları ekibine ek olarak oyunda filmlerde giyilen kıyafetlere, kullanılan müziklere ve ziyaret edilen mekanlara da yer veriliyor.

Eğer Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered ilginizi çekmişse, 5 Kasım 2020 Perşembe günü TSİ 19:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bir defa eklemeniz durumunda, bu oyun kalıcı olarak sizin olacak.