Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Hangisi?

Haftalık olarak düzenlenen ücretsiz Epic Games Store oyunu programının bir yenisi daha başladı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla yapılan duyuru ile The Lion’s Song, artık dijital mağaza üzerinden indirilebilir oldu. Yedi günlük bir sürenizin olduğunu hatırlatalım. Detaylar ise haberimizde sizi bekliyor.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu The Lion’s Song

The Lion’s Song, 2016 yılında çıkmış olan piksel grafikli bir macera oyunu oluyor. Geliştiriciliği ve yayıncılığı Mi’pu’mi Games tarafından yapılan oyun, dizi mantığında bölüm bölüm yayınlanmıştı ve ilk bölümünü de Steam üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Epic Games Store kullanıcıları ise bugün itibarıyla oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

The Lion’s Song hikayesi Wilma isimli genç bir bestecinin başından geçenleri anlatıyor. Bir üniversitede profesör olan Arthur Caban tarafından yeteneği keşfedilen karakterimiz Viyana şehrine, modern müziğin geleceğinde büyük bir rol oynamaya davet ediliyor. Ne var ki Wilma, kariyerini tanımlayacak olan kompozisyonu tamamlama aşamasında tıkanıklık yaşıyor. Profesör Arthur Caban ise karakterimizi ilham kaynağını bulabilmesi için Alp dağlarındaki terk edilmiş bir kulübeye gönderiyor.

Seçim odaklı olarak ilerleyen diğer oyunlarda olduğu gibi, ilk bölümde yapacağınız seçimlerin sıradaki bölümlerin senaryolarına büyük bir etkisi olacak. Bununla birlikte, nihai olarak Wilma’nın üzerinde çalıştığı kompozisyon ile başarılı olup olamayacağı ise sizin vereceğiniz kararlarınız ile belirlenecek.

Eğer The Lion’s Song oyunu ilginizi çeken bir oyun olmuşsa, buradan ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ne var ki bunun için 20 Mayıs 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki haftanın oyunu ise şu an için belli olmamakla birlikte, GİZEMLİ OYUN olarak listelenmiş. Bakalım Epic Games bize nasıl bir sürpriz yapacak?

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.