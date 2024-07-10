Üniversite Öğrencilerini Yakından İlgilendiren Gelişme: İkinci Öğretim Kapatıldı!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu!
Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, son açıklamasıyla devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının kapatıldığını resmen duyurdu. İşte ayrıntılar!
Devlet Üniversitelerinde İkinci Öğretim Kapatıldı
Haber Global'in haberine göre; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamayla devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının kapatıldığı duyuruldu. Bu kararın nedeni, üniversitelerdeki programların kalitesini artırmak şeklinde açıklandı.
Yukarıda belirtildiği üzere, bu karar ilk etapta devlet üniversitelerini ilgilendiriyor. Ancak Özvar, YÖK olarak vakıf üniversitelerinin de ikinci öğretim programları yerine istihdama ve geleceğin mesleklerine uygun programlar getirmelerini beklediklerini söyledi.
Üniversite öğrencilerini ilgilendiren tek kritik karar bu değil. Zira YÖK, mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programların kontenjanlarının düşürüldüğünü açıkladı. Bu kararın arkasındaki neden ise bu gibi bölümlerin kontenjanlarının piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açması.
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