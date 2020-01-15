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  4. Ünlü Oyuncu Johnny Sins, Erik Dalı Oynadı! Sosyal Medya Karıştı

Ünlü Oyuncu Johnny Sins, Erik Dalı Oynadı! Sosyal Medya Karıştı

Ünlü Oyuncu Johnny Sins, Erik Dalı Oynadı! Sosyal Medya Karıştı
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Sosyal Medya

Yetişkin film aktörü Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Twitter üzerinden takipçilerine Türkiye'ye geleceğini açıklayan Johnny Sins, erik dalı oynarken çekilen bir videosunu paylaştı.

Johnny Sins Türkiye'ye Geliyor!

Johnny Sins, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk dostlarım! Oturmaya mı geldik? Türkiye'de yeni projemi duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım! Çarşamba gününü bekleyin!" dedi ve erik dalı oynarken çekilen bir videosunu yayınladı. Hemen aşağıdan yetişkin film aktörü Johnny Sins'in paylaşmış olduğu videoyu izleyebilirsiniz.

Johnny Sins'in yapmış olduğu paylaşım sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Kullanıcılar Johnny Sins'in paylaştığı videoyu alıntılayarak tweetler atmaya başladı. Johnny Sins, Twitter Türkiye gündemine girdi. Şu anda Johnny Sins ile ilgili binlerce tweet atıldı ve halen atılmaya devam ediliyor.

Hemen aşağıdan kullanıcıların Johnny Sins ile ilgili atmış oldukları tweetlere bakabilirsiniz. İşte Johnny Sins ile ilgili Twitter'da atılan tweetler:

 

ETİKETLER: sosyal medya

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