Ünlü Oyuncu Johnny Sins, Erik Dalı Oynadı! Sosyal Medya Karıştı

Yetişkin film aktörü Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Twitter üzerinden takipçilerine Türkiye'ye geleceğini açıklayan Johnny Sins, erik dalı oynarken çekilen bir videosunu paylaştı.

Johnny Sins, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk dostlarım! Oturmaya mı geldik? Türkiye'de yeni projemi duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım! Çarşamba gününü bekleyin!" dedi ve erik dalı oynarken çekilen bir videosunu yayınladı. Hemen aşağıdan yetişkin film aktörü Johnny Sins'in paylaşmış olduğu videoyu izleyebilirsiniz.

My Turkish friends! Oturmaya mı geldik? So excited to announce my new project in Turkey! Wait for Wednesday! pic.twitter.com/ehdXDAIOSm