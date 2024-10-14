Ünlü Yayıncı Jahrein Tahliye Edildi!
"Jahrein" adıyla tanınan ünlü yayıncı Ahmet Sonuç, 31 gün süren tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi.
Sosyal medyada "Jahrein" adıyla tanınan ünlü yayıncı Ahmet Sonuç, 31 gün süren tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi. Geçtiğimiz ay "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Sonuç, mahkemenin bugün aldığı kararla serbest bırakıldı. İşte detaylar!
Ünlü Yayıncı Jahrein Tahliye Edildi!
Jahrein kullanıcı adıyla içerik üreten Ahmet Sonuç, serbest bırakıldı.
🔴#SONDAKİKA | 1 aydır hapiste olan Jahrein, tahliye edildi. pic.twitter.com/KAshCsqcFP— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) October 14, 2024
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