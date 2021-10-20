Unpacked Part 2 Etkinliği: Yapılan Duyurular (Canlı Blog)
Yeni servislerin, hizmetlerin ve belki de ürünlerin tanıtılması beklenen Unpacked Part 2 sırasında yapılan duyuruları sizler için derleyerek bir araya getirdik.
Samsung kısa bir süre önce yeni duyurulara ev sahipliği yapacağı Unpacked Part 2 etkinliğini resmi olarak duyurmuştu. Yeni servislerin, hizmetlerin ve belki de ürünlerin tanıtılması beklenen etkinlikte yapılan duyuruları sizler için derleyerek bir araya getirdik.
Samsung Galaxy Unpacked Part 2: Neler Duyuruldu?
Samsung tarafından düzenlenen etkinlik aslında oldukça basit birkaç detaya ev sahipliği yaptı. Bu noktada Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition ile karşılaştık ve farklı renk seçenekleri ile tam 48 farklı kombinasyona imkan sunan yeni tasarımı gördük. Ayrıca Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2 için de yeni tasarımlar duyuruldu.
Etkinliğin en heyecan verici kısmı belki de One UI 4 ile ilgili ufak kısım oldu ancak burada gördüğümüz şeyler, ne yazık ki yeni arabirim hakkında yorum yapmak için yeterli değil. Etkinliğin genel akışını görmek için aşağıya kaydırarak ilerlemeleri okuyabilirsiniz.
17:22 - Etkinlik sona erdi.
17:20 - Galaxy Buds 2 ve Galaxy Watch 4 için Maison Kitsune Edition duyuruldu.
17:18 - Galaxy Watch 4'teki düşme algılama, egzersiz dışında da çalışabilecek.
17:17 - One UI 4 ile sağlık izleme yetenekleri iyileştirilecek.
17:17 - One UI 4 Photo Remaster özelliği ile gelecek.
17:16 - One UI 4 gösteriliyor.
17:15 - Galaxy Watch 4 Bespoke Edition duyuruldu.
17:14 - Galaxy Watch 4 modelinden bahsediliyor.
17:11 - Yeni model bugün itibarıyla belirli pazarlarda ön siparişe sunulacak.
17:10 - Galaxy Z Flip 3 1.099 Dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.
17:10 - Yeni modelde 48 farklı renk kombinasyonu yapılabilecek.
17:07 - Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, yeni renk paletleri ile gelecek.
17:06 - Yeni model tasarımsal değişikliklere odaklanıyor.
17:05 - Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition duyuruldu.
17:04 - Stephen Hawke açıklama yapmaya başladı.
17:03 - Somi yeni renklerden ve stili ile nasıl uyuştuğundan bahsediyor.
17:02 - Galaxy Z Flip 3 modelinin tasarımından ve işlevsel özelliklerinden bahsediliyor.
17:00 - Etkinlik an itibarıyla başladı.
16:55 - Etkinlik az sonra başlayacak.
Samsung Galaxy Unpacked Part 2 Etkinliği Hakkında
- Nedir? Samsung'un yeni ürünlerini, servislerini ve hizmetlerini tanıtacağı çevrim içi etkinlik.
- Ne Zaman Başlayacak? 20 Ekim 2021 17:00 (TSİ) itibarıyla başlayacak.
- Nasıl İzlenir? Samsung'un resmi YouTube kanalından izlenebilir.
- Neler Tanıtılacak? Yeni ürünlerin, servislerin ve hizmetlerin tanıtılması bekleniyor.
Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen en son Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 4, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 modelleri ile karşılaşmıştık. Bu etkinliğin Part 2 olarak adlandırılması ise, önceki etkinlikte gördüklerimizin devamı ile karşılaşabileceğimizi işaret ediyor.
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