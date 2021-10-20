Unpacked Part 2 Etkinliği: Yapılan Duyurular (Canlı Blog)

Samsung kısa bir süre önce yeni duyurulara ev sahipliği yapacağı Unpacked Part 2 etkinliğini resmi olarak duyurmuştu. Yeni servislerin, hizmetlerin ve belki de ürünlerin tanıtılması beklenen etkinlikte yapılan duyuruları sizler için derleyerek bir araya getirdik.

Samsung Galaxy Unpacked Part 2: Neler Duyuruldu?

Samsung tarafından düzenlenen etkinlik aslında oldukça basit birkaç detaya ev sahipliği yaptı. Bu noktada Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition ile karşılaştık ve farklı renk seçenekleri ile tam 48 farklı kombinasyona imkan sunan yeni tasarımı gördük. Ayrıca Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2 için de yeni tasarımlar duyuruldu.

Etkinliğin en heyecan verici kısmı belki de One UI 4 ile ilgili ufak kısım oldu ancak burada gördüğümüz şeyler, ne yazık ki yeni arabirim hakkında yorum yapmak için yeterli değil. Etkinliğin genel akışını görmek için aşağıya kaydırarak ilerlemeleri okuyabilirsiniz.

17:22 - Etkinlik sona erdi.

17:20 - Galaxy Buds 2 ve Galaxy Watch 4 için Maison Kitsune Edition duyuruldu.

17:18 - Galaxy Watch 4'teki düşme algılama, egzersiz dışında da çalışabilecek.

17:17 - One UI 4 ile sağlık izleme yetenekleri iyileştirilecek.

17:17 - One UI 4 Photo Remaster özelliği ile gelecek.

17:16 - One UI 4 gösteriliyor.

17:15 - Galaxy Watch 4 Bespoke Edition duyuruldu.

17:14 - Galaxy Watch 4 modelinden bahsediliyor.

17:11 - Yeni model bugün itibarıyla belirli pazarlarda ön siparişe sunulacak.

17:10 - Galaxy Z Flip 3 1.099 Dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

17:10 - Yeni modelde 48 farklı renk kombinasyonu yapılabilecek.

17:07 - Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, yeni renk paletleri ile gelecek.

17:06 - Yeni model tasarımsal değişikliklere odaklanıyor.

17:05 - Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition duyuruldu.

17:04 - Stephen Hawke açıklama yapmaya başladı.

17:03 - Somi yeni renklerden ve stili ile nasıl uyuştuğundan bahsediyor.

17:02 - Galaxy Z Flip 3 modelinin tasarımından ve işlevsel özelliklerinden bahsediliyor.

17:00 - Etkinlik an itibarıyla başladı.

16:55 - Etkinlik az sonra başlayacak.

Samsung Galaxy Unpacked Part 2 Etkinliği Hakkında

Nedir? Samsung'un yeni ürünlerini, servislerini ve hizmetlerini tanıtacağı çevrim içi etkinlik.

Samsung'un yeni ürünlerini, servislerini ve hizmetlerini tanıtacağı çevrim içi etkinlik. Ne Zaman Başlayacak? 20 Ekim 2021 17:00 (TSİ) itibarıyla başlayacak.

20 Ekim 2021 17:00 (TSİ) itibarıyla başlayacak. Nasıl İzlenir? Samsung'un resmi YouTube kanalından izlenebilir.

Samsung'un resmi YouTube kanalından izlenebilir. Neler Tanıtılacak? Yeni ürünlerin, servislerin ve hizmetlerin tanıtılması bekleniyor.

Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen en son Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 4, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 modelleri ile karşılaşmıştık. Bu etkinliğin Part 2 olarak adlandırılması ise, önceki etkinlikte gördüklerimizin devamı ile karşılaşabileceğimizi işaret ediyor.