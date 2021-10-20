Unpacked Part 2 Etkinliği: Yapılan Duyurular (Canlı Blog)

Yeni servislerin, hizmetlerin ve belki de ürünlerin tanıtılması beklenen Unpacked Part 2 sırasında yapılan duyuruları sizler için derleyerek bir araya getirdik.

Unpacked Part 2 Etkinliği: Tanıtılan Ürünler ve Yapılan Duyurular
Berk Demirci
Berk Demirci -

Samsung kısa bir süre önce yeni duyurulara ev sahipliği yapacağı Unpacked Part 2 etkinliğini resmi olarak duyurmuştu. Yeni servislerin, hizmetlerin ve belki de ürünlerin tanıtılması beklenen etkinlikte yapılan duyuruları sizler için derleyerek bir araya getirdik.

Samsung Galaxy Unpacked Part 2: Neler Duyuruldu?

Samsung tarafından düzenlenen etkinlik aslında oldukça basit birkaç detaya ev sahipliği yaptı. Bu noktada Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition ile karşılaştık ve farklı renk seçenekleri ile tam 48 farklı kombinasyona imkan sunan yeni tasarımı gördük. Ayrıca Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2 için de yeni tasarımlar duyuruldu.

Etkinliğin en heyecan verici kısmı belki de One UI 4 ile ilgili ufak kısım oldu ancak burada gördüğümüz şeyler, ne yazık ki yeni arabirim hakkında yorum yapmak için yeterli değil. Etkinliğin genel akışını görmek için aşağıya kaydırarak ilerlemeleri okuyabilirsiniz.

17:22 - Etkinlik sona erdi.

17:20 - Galaxy Buds 2 ve Galaxy Watch 4 için Maison Kitsune Edition duyuruldu.

Samsung Galaxy Unpacked Part 2 SS-3

17:18 - Galaxy Watch 4'teki düşme algılama, egzersiz dışında da çalışabilecek.

17:17 - One UI 4 ile sağlık izleme yetenekleri iyileştirilecek.

17:17 - One UI 4 Photo Remaster özelliği ile gelecek.

17:16 - One UI 4 gösteriliyor.

Samsung Galaxy Unpacked Part 2 SS-2

17:15 - Galaxy Watch 4 Bespoke Edition duyuruldu.

17:14 - Galaxy Watch 4 modelinden bahsediliyor.

17:11 - Yeni model bugün itibarıyla belirli pazarlarda ön siparişe sunulacak.

17:10 - Galaxy Z Flip 3 1.099 Dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

17:10 - Yeni modelde 48 farklı renk kombinasyonu yapılabilecek.

17:07 - Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, yeni renk paletleri ile gelecek.

17:06 - Yeni model tasarımsal değişikliklere odaklanıyor.

Samsung Galaxy Unpacked Part 2 SS1

17:05 - Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition duyuruldu.

17:04 - Stephen Hawke açıklama yapmaya başladı.

17:03 - Somi yeni renklerden ve stili ile nasıl uyuştuğundan bahsediyor.

17:02 - Galaxy Z Flip 3 modelinin tasarımından ve işlevsel özelliklerinden bahsediliyor.

17:00 - Etkinlik an itibarıyla başladı. 

16:55 - Etkinlik az sonra başlayacak.

Samsung Galaxy Unpacked Part 2

Samsung Galaxy Unpacked Part 2 Etkinliği Hakkında

  • Nedir? Samsung'un yeni ürünlerini, servislerini ve hizmetlerini tanıtacağı çevrim içi etkinlik.
  • Ne Zaman Başlayacak? 20 Ekim 2021 17:00 (TSİ) itibarıyla başlayacak.
  • Nasıl İzlenir? Samsung'un resmi YouTube kanalından izlenebilir.
  • Neler Tanıtılacak? Yeni ürünlerin, servislerin ve hizmetlerin tanıtılması bekleniyor.

Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen en son Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 4, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 modelleri ile karşılaşmıştık. Bu etkinliğin Part 2 olarak adlandırılması ise, önceki etkinlikte gördüklerimizin devamı ile karşılaşabileceğimizi işaret ediyor.

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