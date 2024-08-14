Korku Geri Dönüyor: Until Dawn Remake'in Çıkış Tarihi Açıklandı!

Sony PlayStation'ın kült korku oyunu Until Dawn, uzun bekleyişlerin ardından nihayet yeniden doğuyor. Ballistic Moon stüdyosunun geliştirdiği Until Dawn Remake, hem PlayStation 5 hem de PC için aynı anda 4 Ekim 2024’te çıkış yaparak bir ilke imza atacak. İşte oyunun resmi tanıtım videosuyla birlikte tüm ayrıntılar…

Until Dawn Remake, 4 Ekim 2024’te Çıkacak

Unreal Engine 5 ile baştan yaratılan oyun, gelişmiş görselleriyle daha sinematik bir deneyim sunmayı hedefliyor. Daha gerçekçi karakter modelleri, etkileyici ortamlar ve gelişmiş animasyonlar sayesinde oyuncular, kendilerini hikaye içinde daha fazla hissedecekler.

Ballistic Moon, oyunun orijinal hikayesini korurken, karakterlerin daha iyi tanınması için başlangıç kısmında bazı değişiklikler yapmış. Ayrıca, yeni koleksiyon öğeleri ve erişilebilirlik seçenekleri de oyun deneyimine çeşitlilik katacak.

Until Dawn Remake, korku oyunları dünyasında büyük bir rekabetin yaşandığı bir dönemde çıkış yapıyor. Bloober Team'in Silent Hill 2 yeniden yapımının çıkışından kısa bir süre önce piyasaya sürülecek olan oyun, oyuncuların dikkatini iki büyük yapım arasında bölmeye hazırlanıyor.

Until Dawn Remake, oyuncuların kendi kararlarıyla yön verdiği ve birden fazla sonu olan etkileyici hikayesiyle, korku oyunları severler için kaçırılmaması gereken bir deneyim olacak gibi görünüyor.