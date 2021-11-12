USB-C Portuna Sahip iPhone X Bir Ev Fiyatına Satıldı

Geçtiğimiz günlerde robotik mühendisliği öğrencisi Ken Pillonel tarafından geliştirilen USB-C portuna sahip iPhone X hakkındaki bazı detayları sizlerle paylaşmıştık. Birkaç ay boyunca boş zamanlarının önemli bir kısmını bu projeye adayan Pillonel, nihayetinde USB-C üzerinden veri aktarımı ve güç transferi sağlayabilen bir iPhone X ile karşımıza çıkmıştı. USB-C portuna sahip iPhone X, eBay üzerindeki açık artırmada bir ev fiyatına satıldı.

USB-C Portuna Sahip iPhone X 86.001 Dolara Alıcı Buldu

Tahmin edebileceğiniz üzere proje genel anlamda hem uğraştırıcı hem de maliyetliydi. Pillonel çalışmalarının ilk aşamasını bir iPhone bataryasının USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilebilmesine odakladı. Buna yönelik ilk başarılı konsepti geçtiğimiz mayıs ayında oluşturdu ancak boyutu itibarıyla bir iPhone'a sığamayacak kadar genişti.

Bu nedenle bir sonraki aşama bu konsepti kablolarından arındırmak, daha sade hale getirmek ve bir iPhone'a sığacak boyutlara indirgemekti. Pillonel de Apple'ın özel C94 konnektörünü tersine mühendislik yöntemi ile iPhone'a uyan esnek PCB tasarıma dönüştürdü. Uzun bir çalışma sürecinin ardından nihayetinde, USB-C üzerinden güç transferi ve veri aktarımı yapabilen bir iPhone X ortaya çıktı.

Daha sonrasında geliştirilen model eBay üzerinden açık artırmaya sunuldu. Evet, proje gerçekten de etkileyiciydi ancak fiyatın tam olarak nerede konumlanacağını tahmin etmek kolay değildi. İlk teklifin ardından 1.000 dolar seviyesinde başlayan açık artırma, birkaç dakika içerisinde 30.000 dolar seviyesine ulaştı. Nihai olarak 86.001 USD / 854.000 TL teklifle satılan USB-C'li iPhone X, Pillonel için beklenmedik bir kazanç yoluna dönüştü.

eBay üzerindeki tekliflerin ardından alıcıya bazı şartlar ve tavsiyeler hakkında uyarılarda bulunan Pillonel; cihazın açılmaması, güncellenmemesi ve kullanılmaması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı. Nitekim bu modelin temelde kullanıma yönelik riskler içerebileceğini unutmamak gerekiyor.

Bu projenin özelliğini ve heyecanını bir kenara bırakırsak, 86.100 dolar fiyat etiketi ile alıcı bulan iPhone X'in, Apple kullanıcılarının USB-C isteğine yönelik sembolik bir anlam taşıdığını söyleyebiliriz. Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.