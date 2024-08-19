Uygun Fiyatlı Raspberry Pi 5 Satışa Sunuldu: İşte Türkiye Fiyatı!

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Raspberry Pi 5'in 4 GB RAM'li versiyonu 60 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu ise 80 dolar fiyat etiketine sahip. Tabii bu fiyatlar ABD pazarı için geçerli. Ülkemizde satın almak istediğinizde 4 GB RAM'li Raspberry Pi 5 için 2550 TL, 8 GB RAM'e sahip olan versiyonu için ise 3380 TL ödemeniz gerekiyor.

2 GB RAM'li Raspberry Pi 5 Özellikleri

Raspberry Pi 5'in 2 GB RAM'e ve buna bağlı olarak daha uygun fiyata sahip olan versiyonu bugün itibariyle satışa sunuldu. 2 GB RAM günümüz koşullarında oldukça düşük olsa da, cihazın daha az yeteneğe sahip olduğu anlamına gelmiyor.

Yoğun RAM kullanımına ihtiyaç duyulmayan işlemler yapıyorsanız gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Raspberry Pi Vakfı CEO'su Eben Upton'da cihazın "işlevsel olarak selefiyle aynı" olduğunu söylüyor.

Raspberry Pi 5'in 2 GB RAM'li versiyonu 50 dolar fiyat etiketine sahip. Yani 4 GB'lık modele kıyasla 10 dolarlık bir fiyat farkı söz konusu. Ülkemizdeki fiyatı ise 2165 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bu daha uygun fiyatlı versiyon yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak veya cihazı tam teşekküllü bir medya merkezi olarak kullanmak için ideal olmasa da, Upton zorlayıcı işlemlere ihtiyaç duymayan müşterilerin sayısının da oldukça yüksek olduğunu dile getiriyor.