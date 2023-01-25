Türkiye'de Mizahın Öncüsü Uykusuz Dergisi Kapanıyor

2007 yılında yayın hayatıyla başlamasıyla birlikte karikatürleriyle Türkiye'de mizahın en büyük öncülerinden kabul edebileceğimiz Uykusuz dergisi ne yazık ki yayın hayatına bugün itibari ile son veriyor. Güldürürken düşündüren mizahıyla 7'den 70'e herkesin en az bir kez okuduğu dergi artık aramızdan ayrılıyor.

Kurulduğu günden bu yana dergide emeği geçen çalışma arkadaşlarına ve okuyucularına teşekkür eden Uykusuz dergisi, bugün son sayılarının bayilerde olacağını duyurdu. Dergi ayrıca okuyucularına yayınlamış olduğu uzun bir mesajla da veda etti.

Uykusuz Dergisi Bugün Yayın Hayatına Son Veriyor

#Son sayımız yarın bayilerde.



Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz.



Hoşçakalın.#Uykusuz pic.twitter.com/aIiEGO7R64 — Uykusuz (@UykusuzDergi) January 24, 2023

Sevgili arkadaşlar merhaba, Haftalık Uykusuz Dergisi'nin 2007 yılı Eylül ayında başlayan yayın hayatı bu hafta son buluyor. Dergiyi başka bir mecrada yayımlamak veya aylık dergi olarak devam etmek için çalışıyoruz fakat sonuç şimdilik belirsiz. Az veya çok fark etmez, emek vermiş olan herkese çok teşekkür ederiz. Bu bir ekip işi olduğu için birimiz yorulduğunda diğerleri destek verdi ve bu sayede dergimiz 15 yıl boyunca hayatına devam edebildi. Açıkçası bu kadar uzun soluklu bir dergi olacağını tahmin etmemiştik. Uykusuz Dergisi'nin son mizah dergisi olmaması dileğiyle, bir başka zaman, bir başka şekilde yeniden buluşmak üzere.

Bu kararın ardından insanlar sosyal medya üzerinden derginin kapatılmaması için tweet'ler atmaya başladı. Pek çok kişi geçmişten bu yana aldığı dergileri paylaştı.

Yıllar boyu okuduk güldük,eğlendik bazen ağlanacak hallere güldük ama hep gülümsedik herşey için teşekkürler. Ama bu sefer üzdü be @UykusuzDergi pic.twitter.com/hQXSWPYm0H — emre atalay (@emreatalay61) January 24, 2023

Yarın son sayıyı alıp 801 haftalık rutini bitircem. Teşekkürler her şey için. pic.twitter.com/bnmdp0ltvQ — Şahin Aydın (@shnaydn) January 25, 2023