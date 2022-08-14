Bilim İnsanları Uzaylı Kalıntısı İçin Okyanusu İnceleyecek

Gezegemize her yıl 500'den fazla irili ufaklı meteor düşüyor. Çoğunluğu Güneş Sistemi içerisinde yer alan bu meteorların %90'ı okyanuslara düşüyor. Çarpmadan sonra derin okyanus tabanına çöken meteor parçalarını bulmak ve incelemek neredeyse imkansız hale geliyor. Bir süredir 2014 yılında Güneş Sistemi'nin dışından gelen bir meteor çarpmasını inceleyen Harvard Profesörü Avi Loeb, büyük gizemler barındırdığı gerekçesiyle bu meteoru çıkarmak istiyor.

Harvard Üniversitesi'ndeki en deneyimli ve saygı duyulan astrofizikçilerden biri olarak bilinen Avi Loeb, bir dönem Beyaz Saray'ın bilim ve teknoloji danışmanlığı görevinde de bulundu. Bir süredir öğrencileriyle birlikte 2014 yılında düşen gizemli bir meteoru araştırıyordu. 2019 yılında öğrencisi Amir Siraj'ın yayınladığı bir makaleye göre Dünya'ya düşen meteorun böylesine zorlu bir yolculuktan sonra sağ kalabilmesi için demirden daha sert materyallerden oluşması gerekiyor. Bu da çoğu kişinin aklına uzaylı kalıntısı şüphesi getirdi.

Meteor Kalıntıları Mıknatıslarla Okyanustan Toplanacak

Geçtiğimiz yıl okyanus tabanındaki kalıntıları yüzeye çıkarmak istediğini belirten Avi Loeb çalışmalara başladı. Bu süreçte meteor parçalarının dağılmış olabileceği 10 kilometre uzunluğundaki alan mıknatıslarla taranacak. Daha sonrasında toplanan parçalar daha iyi bir inceleme için laboratuvara götürülecek.

Peki meteorla ilgili neden uzaylı kalıntısı iddiaları var? İlk defa 2019 yılında meteorun Güneş Sistemi dışından gelmiş olabileceği tespit edildi. Araştırmacıların çalışmasını ABD Uzay Kuvvetleri de doğruladı. Meteorun dünyaya çarpmadan önce eliptik ve sıra dışı bir rota izlediği kaydedildi. Ayrıca meteoru keşfeden kişilerden biri olan Amir Siraj, meteor içeriğinin demirden daha sert maddelere sahip olduğunu belirtti. Tüm bunlar birleştiği zaman akıllara bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir uzaylı kazası ihtimali geliyor. Öte yandan CNEOS 2014-01-08 adlı meteorun izlediği garip rotanın şimdiye kadar keşfedilmemiş, sadece bazı kütle çekimsel sorunlara karşı matematiksel olarak ortaya koyulmuş 9. gezegen teorisini de kanıtlayabileceği düşünülüyor.