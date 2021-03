Harvard Profesörünün Uzaylı İddiasına İlişkin Yeni Teori

Harvard profesörünün uzaylı iddiasında geçen gök cismi, bilim dünyasının gündeminde yer alan konulardan biri olmaya devam ediyor. Astrofizik Profesörü Avi Loeb'in uzaylılara ait olduğunu ileri sürdüğü Oumuamua ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmacılar, Oumuamua'nın Plüton benzeri bir gezegenden kopmuş azot buzu olduğunu öne sürdü.

Harvard Profesörünün Uzaylı İddiası Gerçek mi?

2021'de Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth kitabını yayımlayan astrofizik profesörü Avi Loeb, kitabında uzaylıların ortalama olarak 5 sene önce Dünya'yı ziyaret ettiğine de yer vermişti. Loeb'in bu iddiası, astronomların çok hızlı bir biçimde hareket eden bir gök cismini keşfettiği 2017 yılına dayanıyor.

Loeb'e göre astronomlar çok hızlı bir şekilde hareket eden bir gök cisim tespit etmiş ve bunun başka bir yıldızdan gelmiş olabileceği varsayımına güvenmişti. Uzaylılara ait olduğu düşünülen gök cismine Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumuamu ismi verilmişti. Loeb, uzaylıların kullanmış olduğu aracın bir tür tekneye benzediğini fakat hızlanmak için ışık kullandığını belirtmişti.

Loeb'in iddiasından sonra bilim dünyasında da sesler yükselmişti. Profesör, kendisine gelen iddialara cevap olarak insanların kendisini eşsiz ve özel görme gibi bir küstahlığa sahip olduğunu belirtirken doğru yaklaşımın mütevazı olmaktan geçtiğini ifade etmişti.

Oumuamua'nın 2017 yılında Güneş Sistemi'nden geçmesi, dünyanın dört bir yanındaki gök bilimciler için çok ilgi çekici bir olay olmuştu. Bilim dünyası, gök cismin Güneş Sistemi'nden çok uzak bir yerde ortaya çıkmış olduğunu düşünmüş ve bu da onu insanlığın keşfettiği ilk yıldızlararası ziyaretçi yapmıştı.

IndyTurk'teki habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Arizona Eyalet Üniversitesinden iki araştırmacı, insanlık için sıra dışı olan bu gök cismin ortalama olarak 400 milyon yıl önce kendi yıldız sisteminden dışarı atıldığını, Plüton benzeri bir gezegenden koptuğunu ileri sürdü.

Gökbilimciler Steven Desch ve Alan Jackson, gizemini hala korumayı başaran nesnenin azot buzundan oluştuğuna dair hipotezlerinin olduğunu açıklamıştı. 52. Ay ve Gezegen Bilimleri Konferansı'nda (Lunar Planetary Science) sunulan bulgular, Journal of Geophysical Research: Planets isimli akademik dergide ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Makalenin yazarlarından Desch, Oumuamua'nın gizemini muhtemelen çözdüklerini, araştırmalarının oldukça heyecan verici olduğunu söyledi. Desch, gizemli nesneyi başka bir yıldız sisteminden atılmış bir exogezegen ile ilişkilendirdiklerini açıkladı ve gök cisminin Plüton benzeri bir gezegenin parçası olduğu savını uygun bulduklarını söyledi.

Başka bir yıldız sisteminde yaklaşık yarım milyar yıl önce kozmik cismin çarpışmasının büyük bir azot buzunu uzaya fırlattığını ileri süren Jackson ve Desch'e göre katı azot kütlesi, evrende yavaşça ve gittikçe küçülerek ilerliyordu. Güneş Sistemi'ne girip de Güneş'e yaklaştığında ise bünyesindeki azot ısındı ve bu da ona hız kazandırdı.

Bu, bilim insanlarının gök cismi farklı şekillerde yorumlamasına yol açtı. Jackson tıpkı sabunun ovalandıkça erimesi gibi Oumuamua'nın da ısındıkça düzleştiğini söyledi. Azot buzu, araştırmacılara göre Neptün'ün ötesinde Kuiper Kuşağı olarak bilinen bölgedeki nesnelerde de bol miktarda bulunuyor. Bu nesneler ierisinde Neptün'ün uydusu Trion ve Plüton yer alıyor.