Vaka Sayısı Artışı Beklenen Düzeyin Üstünde mi? İşte Açıklama

1 Haziran tarihinde uygulamaya konulan kararlarla birlikte vaka sayısı noktasında ciddi bir artış ivmesi ile karşılaştık. Son günlerde açıklanan veriler ile birlikte daha stabil bir düzeyde ilerlemeye devam eden vaka sayısı artışı beklenen düzeyde mi gerçekleşiyor yoksa olması gerekenin çok mu üstünde? İşte yapılan açıklamalar!

Vaka Sayısı Artışı Normal mi?

1 Haziran tarihi öncesinde sosyal hayatın oldukça kısıtlı olduğunu göz önüne aldığımızda yeni kararların alınması ve normal hayata dönüş adımlarının atılması temel olarak vaka sayısında bir artışı da beraberinde getirir. Nitekim bu durum yalnızca ülkemizde değil, normalleşmeye yönelik adım atan tüm ülkelerde görülen bir süreç olarak değerlendirilebilir.

Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Fahrettin Koca, son zamanlarda yaşanan artışı "Sürpriz yok. Beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." cümleleri ile değerlendirdi. Yani mevcut durumda vaka sayısının artışında endişe verici bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Tabii bu, endişe verici bir durumun olmayacağı anlamına gelmiyor.

Bu noktada riskli sınırlara ulaşmamak adına toplu alanlarda maske kullanmanın, hijyen kurallarına dikkat etmenin ve kişilerle aranızda sosyal mesafe koymanızın kritik seviyede önem taşıdığını vurgulayalım. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.