Visa Açıkladı: 2024'te Oyunlara Harcanan Para Rekor Kırdı

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler, harcama alışkanlıklarımızı da dönüştürüyor. Örneğin eskiden televizyon izlemek yaygınken, günümüzde insanlar Netflix gibi içerik platformlarını daha çok tercih ediyor. Visa'nın 2024 harcama alışkanlıkları raporu da bu değişimi gözler önüne seriyor ve özellikle oyun harcamalarındaki hızlı artış dikkat çekiyor. İşte detaylar!

2024'te Oyunlara Harcanan Para Rekor Kırdı

Oyunculara yönelik ürün ve hizmet sayısı her geçen gün artıyor. Oyuncu bilgisayarı, monitörü, kulaklığı, telefonu, klavyesi ve benzeri ürünler günümüzde neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Bu durumun nedeni ise oldukça basit; bu ürünlere olan ilgi oldukça yüksek. Üstelik Visa'nın son raporu da bunu doğruluyor.

Araştırmaya göre 2024'te Avrupa’da oyun sektörüne yapılan harcamaların toplamı seyahat, moda ve sinema gibi geleneksel alanları geride bırakarak rekor büyüme kaydetti. Oyun harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 16,7 artışla Visa kart kullanıcılarının genel harcama büyümesinin yüzde 40’ını oluşturdu.

Bu artış, seyahatten yüzde 60, modadan yüzde 75, tiyatro ve sinemadan ise yüzde 85 daha yüksek. Üstelik bu sadece Avrupa dendiğinde akla gelen ilk yerler olan Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde değil, Türiye'de de geçerli bir durum. Ülkemizdeki Visa kart kullanıcılarının yüzde 24'ü kendini "oyuncu" yani "gamer" olarak tanımlıyor.

Bu oran Avrupa'daki diğer tüm ülkeleri geride bırakıyor ve ülkemizdeki her dört kullanıcıdan birinin düzenli olarak oyun oynadığını gösteriyor. Türkiye’yi yüzde 17 ile Norveç ve yüzde 16 ile Danimarka takip ederken, İspanya oyun başına yapılan harcamada, Macaristan ise işlem sayısında liderliği elinde tutuyor.

Elbette ki sosyal medyanın ve içerik üreticilerinin bu duruma katkısı oldukça yüksek. Z kuşağı oyuncularının yüzde 70’i haftada en az bir kez oyun kategorisindeki içerik üreticileri ile etkileşime giriyor. Visa’nın araştırmasına göre, oyuncuların yüzde 28’i satın alma kararlarını içerik üreticilerinin yönlendirdiğini belirtiyor.

Ayrıca, her 10 oyuncudan üçü ya canlı yayın yapıyor ya da sosyal medyada oyun içeriği paylaşıyor. İçerik üretenlerin yarısından fazlası (yüzde 52) bunu gelecekte ana gelir kaynağına dönüştürmeyi hedefliyor. Visa ise Avrupa’daki “İçerik Üreticisi Ekonomisi”ni desteklemek için bu kişileri küçük işletmeler statüsünde değerlendiriyor.

Güvenli ve hızlı ödeme sistemleriyle içerik üreticilerinin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunuluyor. Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Oyun artık bir kültür ve dijital girişimciliğin merkezi. Gençler, bu ekosisteme hem katılıyor hem de şekillendiriyor” diyerek sektörün önemine vurgu yaptı.

İçerik üreticilerinin yüzde 41’i bu faaliyetten gelir elde ederken, yüzde 56’sı gelir hedefliyor. Ancak izleyici kitlesi büyütmek, ödeme almak ve platform kurallarını anlamak başlıca zorluklar arasında. Gelir elde edemeyenler ise sponsorluk bulma ve yaratıcı stresle mücadele gibi engellerle karşılaşıyor.

Araştırma, oyun oynamanın problem çözme ve hızlı karar alma yeteneklerini geliştirdiğini de gösterdi. Oyuncuların yüzde 81’i bu görüşe katılırken, içerik üreticilerinin yüzde 71’i dijital becerilerinin oyun sayesinde ilerlediğini ifade ediyor.