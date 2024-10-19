vivo, Akıllı Telefon Satışlarında Xiaomi ve Samsung'u Geçti!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Bir yanda Apple, amiral gemisi pazarının büyük bir kısmını elinde tutarken, diğer yanda da vivo, Samsung, Xiomi ve OPPO gibi üreticiler giriş ve orta seviye pazarlarını domine etmek için elinden geleni yapıyor. Her ne kadar genel tabloya baktığımızda Samsung ve Xiaomi önde görünse de vivo rakiplerini devirmek için geliyor.

vivo, Dünyanın En Önemli Akıllı Telefon Pazarlarından Birinde Samsung ve Xiaomi'yi Geçmeyi Başardı

Hindistan her ne kadar Türkiye gündemi içinde çok önemli bir ülke olmasa da akıllı telefon üreticileri için oldukça kritik bir konumda. Yaklaşık 1.4 milyar nüfusu ile dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Asya ülkesi bu nedenle kıyasıya bir rekabete ev sahipliği yapıyor. Xiaomi ve OPPO gibi şirketlerin sırf bu pazara özel alt markaları bile bulunuyor.

Uzun yıllar Samsung hakimiyetinde olan pazar, bir süredir Xiaomi kontrolündeydi. Şimdi ise 2024'ün üçüncü çeyreğine ait raporlara göre vivo, liderliği ele geçirdi. Son birkaç yıldır aralıksız yükselişini sürdüren şirket, Q3 2024'te 9.1 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek yüzde 19'luk pazar payına ulaştı.

Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 17'lik pazar payına kıyasla önemli bir artışı gözlemleniyor. Eski lider Xiaomi ise büyüyen pazarda 2023'ün üçüncü çeyreğine kıyasla daha çok telefon satsa da yüzde 17 pay ile ikinci olmaktan kurtulamadı. Bir zamanların tartışılmaz lideri Samsung için ise durum daha kritik.

Samsung, üçüncü çeyrekte yalnızca 7.5 milyon adet sevkiyat yaparak %16 pazar payına geriledi. Bu oran, geçen yıl aynı dönemde elde edilen %18’lik pay ve 7.9 milyon sevkiyat rakamının gerisinde kalıyor. Samsung, Hindistan gibi büyük bir pazarda kan kaybetmeye devam ediyor. Bu da dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını tehlikeye sokuyor.

Şirket özellikle giriş seviyesi modellerde Çinli rakiplerinin fiyat/performans oranı yüksek telefonlarıyla mücadele etmekte zorlanıyor. Bu da milyonlarca kullanıcıının vivo, Xiaomi ve diğer alternatif akıllı telefon üreticilerini tercih etmesine neden oluyor. Listenin diğer iki isim ise Oppo ve Realme oldu.

Oppo, 6.3 milyon adet sevkiyatla %13 pazar payına sahip olurken, yıllık bazda %43 gibi etkileyici bir büyüme kaydetti. Buna karşılık, Realme 5.3 milyon sevkiyatla %11 pazar payına ulaşarak %8’lik bir düşüş yaşadı. Genel olarak, Hindistan akıllı telefon pazarı 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık %9 büyüme göstererek toplam 47.1 milyon adet sevkiyata ulaştı.

Üretici 3. Çeyrek 2024 Gönderileri (milyon) 3. Çeyrek 2024 Pazar Payı (%) 3. Çeyrek 2023 Gönderileri (milyon) 3. Çeyrek 2023 Pazar Payı (%) Yıllık Büyüme (%) vivo 9.1 19% 7.2 17% 26% Xiaomi 7.8 17% 7.6 18% 3% Samsung 7.5 16% 7.9 18% -4% OPPO 6.3 13% 4.4 10% 43% realme 5.3 11% 5.8 13% -8% Diğerleri 11.1 23% 10.2 24% 8% Toplam 47.1 100% 43.1 100% 9%

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce tıpkı diğer akıllı telefon pazarlarında olduğu gibi ülkemizde de liderliğe oynayan vivo'nun bu yükselişinin arkasındaki sır ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.