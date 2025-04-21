Hem Ucuz Hem Pil Ömrü Yüksek Telefon! Powerbank ile Kapışacak vivo T4'ün İşlemcisi Açıklandı

Uygun fiyatlı ve güçlü telefonlarıyla adından söz ettiren vivo, 22 Nisan'da vivo T4 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen cihaz için geri sayım başladı. Son olarak vivo T4 işlemcisi resmi olarak açıklandı.

vivo T4 İşlemcisi Belli Oldu

Telefonun kalbinde yer alacak işlemciye geçmeden önce model ile ilgili geçmiş söylentilere bakalım. İddialara göre cihaz, 50 MP Sony IMX882 ana kameraya yer verecek. Ön taraftaysa 120 Hz yenileme hızıyla desteklenen AMOLED ekran bulunacak. 5000 nit tepe parlaklık sunacak bu ekran, ön gövdenin yüzde 88.8'ini kaplayacak.

90W hızlı şarj destekli 7300 mAh'lik bataryadan güç çekecek vivo T4, son açıklamaya göre Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi ile gelecek. Bu yonga seti bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşacak.

Öte taraftan model Android 15 tabanlı Funtouch 15 üzerinde çalışacak. Bağlantı özellikleri arasında ise Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0 ve OTG bulunacak. Ne yazık ki NFC desteği olmayacak.

vivo T4 Fiyatı Ne Kadar Olcak?

Mevcut bilgilere göre vivo T4, 260 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. Hindistan'da tüketicilerin karşısına çıkacak model, iQOO Z10 ile benzer özellikleri taşıyacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo T4 modelinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.