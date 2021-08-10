Vivo Türkiye'ye 20 Milyon Dolar Yatırım Yaparak İlk Tesisini Açtı!

Vivo, Türkiye'ye 20 milyon dolar yatırım yaparak ilk üretim tesisinin açılışını yaptı. Dünyanın eni yi akıllı telefon üreticilerinden biri olan Vivo, Kocaeli'nde yer alan Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde (GGOSB) yeni açılan üretim tesisini duyurdu.

Şirket, Vivo'nun uluslararası pazarlardaki köklerini derinleştirirken yerel üretime de ağırlık veriyor. "Daha yerel, daha küresel" stratejisi ile hareket ederek dünya genelindeki ayak izini güçlendiren şirketin yeni akıllı üretim yeri, Vivo'nun 7 global üretim tesisine de dikkat çekti.

Toplamda 20 milyon dolarlık yatırım ile faaliyetine başlanan 12.000 metrekarelik fabrikanın maksimum üretim kapasitesi olarak yıllık 5 milyon adet hedefleniyor. Yeni üretim üssünün kapasitesi yerel pazarın tüketici tabanını kapsayacak şekilde karşılık geliyor.

Vivo, bu yatırımı ile aynı zamanda yapısal donanım dizaynı, elektronik, yazılım testi ve kalite kontrol gibi alanlarda 3 yıl içinde 2000'den fazla çalışana da iş olanağı sağlamayı planlıyor. Tesis aynı zamanda yerel ekonominin geliştirilmesine ve yerel istihdamın güçlendirilmesine de önemli katkılar sunuyor.

Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Küresel üretim ağımızı ve uzun vadeli yatırımlarımızı genişleterek, farklı pazarları kucaklamayı ve yerel halkı daha fazla iş fırsatıyla güçlendirmeyi ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için harika ürünler ve hizmetler yaratmaya devam etmeyi arzuluyoruz. Vivo, 2014'ten beri, "Daha Yerel, Daha Küresel" stratejisine bağlı kalıyor ve küresel Ar-Ge ve üretim tesislerini kolayca kuruyor. Şirketin yeni üretim tesisinin Türkiye'deki gelişimi, vivo'nun küresel üretim yeteneklerini genişletme ve uluslararası gelişimini hızlandırma konusundaki kararlılığını ve adanmışlığını yansıtıyor."

Dai, "Resmi olarak Türkiye pazarına sağlam bir bağlılıkla Ağustos 2020'de giriş yapmaktan onur duyduk ve bugün kararlılığımıza, adanmışlığımıza yönelik somut bir adım daha atıyoruz. İlk olarak giriş segmentindeki Y11s ve Y20 modellerimizin üretimini bu fabrikada tamamladık" dedi ve açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bu dev adım ile Türkiye’de istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok heyecanlı ve gururluyuz. Ekip olarak tek bir hedef etrafında birleşmeyi, hayatta her zaman daha iyisini yaratmayı ve birlikte yaşadığımızı hissetmeyi amaçlıyoruz. Hizmete açtığımız üretim tesisimizin şirketimize ve topluma hayırlı olmasını diliyorum."

Vivo Türkiye Üretim Direktörü Gavin Wang, şirketin Türkiye'deki ilk telefon üretim tesisi ile ilgili şunları söyledi:

"Vivo, satış ağı 40'tan fazla ülke ve bölgeye yayılmıştır ve dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcı tarafından sevilmektedir. Türkiye pazarına da güçlü bir giriş yapan vivo, Türkiye'deki bu ilk üretim tesisi ile akıllı telefon pazarındaki yenilikçi imzasını devam ettiriyor. Yerel üretim ile de Türk kullanıcılara yenilikçi teknolojiye daha kolay erişim imkânı sağlıyor."

Vivo Türkiye'deki Tesisinde İlk Telefonlarını Üretti

Fabrikanın üretime başlaması ile ilk üretilen akıllı telefon modelleri Y11s ve Y20 oldu.

Vivo Y11s Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,51 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 720 x 1600 piksel

İşlemci: Snapdragon 460

RAM: 3 GB

Dahili Depolama Alanı: 32 GB

Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10, Funtouch 11

Fiyatı: 2.399 TL

Vivo Y20 Özellik ve Fiyatı