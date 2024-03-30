vivo V17S Yeni Renk Seçeneğiyle Dikkat Çekiyor!

vivo, 2023 yılının Ekim ayında Helio G85 işlemciye sahip bütçe dostu yeni modeli vivo V17s'i piyasaya sürmüştü. Paras Guglani isimli bir analistten gelen yeni bir bilgiye göre vivo yakında vivo V17s'i yeni bir renk seçeneğiyle yeniden gündeme getirmeyi amaçlıyor.

Paras Guglani, vivo'nun başlangıçta Hindistan'da olmak üzere "Diamond Orange" adlı yeni bir renk seçeneğini piyasaya sürmeyi planladığını belirtiyor. Bahsi geçen yeni renge sahip versiyon 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak.

Bu esasında ilginç bir yaklaşım çünkü vivo V17s'in Mystic Green ve Glitter Purple renkleri yalnızca 4 GB RAM'e sahipti. Bu da görünüşe göre şirketin yeni renk seçeneğine sahip modelde yaptığı tek değişikliğin renk olmadığını gösteriyor.

Paras Guglani ayrıca bu yeni renk seçeneğine sahip modelin arka tarafında iki kamera sensörü ve bir LED ışığı ile elmas desenli bir tasarım olduğunu gösteren bir görsel paylaştı. Yeni renk seçeneğine sahip model hakkında daha fazla ayrıntı muhtemelen yakında vivo tarafından paylaşılacak.

Vivo to launch New Color "Diamond Orange" for Vivo Y17s soon 🇮🇳🇮🇳✅ pic.twitter.com/eHEhAlMAtT — Paras Guglani (@passionategeekz) March 28, 2024

"Diamond Orange" vivo V17s Özellikleri

vivo Y17s, 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,56 inç IPS LCD ekranla birlikte geliyor. Standart 60Hz yenileme hızı ve 840 nit'e kadar parlaklık sunan ekran, gücünü MediaTek Helio G85 işlemciden alıyor.

Telefon 6 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB eMMC 5.1 depolama alanı ile birlikte özel bir microSD kart yuvasına sahip. İşletim sistemi noktasında ise cihaz kutudan Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 ile çıkıyor.

vivo V17s kamera noktasında 8MP ön kameraya sahipken, arka ünitede 2MP bokeh lens ile eşleştirilmiş 50MP ana kamera bulunuyor. 15W hızlı şarjı destekleyen telefon, 5.000 mAh pil ile geliyor. Bunun dışında telefon çift SIM desteği, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses jakı sunuyor ve IP54 dereceli bir kasaya sahip.

Peki siz vivo V17s'in yeni renk seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.