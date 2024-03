vivo V17S Yeni Renk Seçeneğiyle Dikkat Çekiyor!

vivo, 2023 yılının Ekim ayında Helio G85 işlemciye sahip bütçe dostu yeni modeli vivo V17s'i piyasaya sürmüştü. Paras Guglani isimli bir analistten gelen yeni bir bilgiye göre vivo yakında vivo V17s'i yeni bir renk seçeneğiyle yeniden gündeme getirmeyi amaçlıyor.

Paras Guglani, vivo'nun başlangıçta Hindistan'da olmak üzere "Diamond Orange" adlı yeni bir renk seçeneğini piyasaya sürmeyi planladığını belirtiyor. Bahsi geçen yeni renge sahip versiyon 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak.

Bu esasında ilginç bir yaklaşım çünkü vivo V17s'in Mystic Green ve Glitter Purple renkleri yalnızca 4 GB RAM'e sahipti. Bu da görünüşe göre şirketin yeni renk seçeneğine sahip modelde yaptığı tek değişikliğin renk olmadığını gösteriyor.

Paras Guglani ayrıca bu yeni renk seçeneğine sahip modelin arka tarafında iki kamera sensörü ve bir LED ışığı ile elmas desenli bir tasarım olduğunu gösteren bir görsel paylaştı. Yeni renk seçeneğine sahip model hakkında daha fazla ayrıntı muhtemelen yakında vivo tarafından paylaşılacak.

Vivo to launch New Color "Diamond Orange" for Vivo Y17s soon 🇮🇳🇮🇳✅ pic.twitter.com/eHEhAlMAtT