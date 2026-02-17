vivo'nun 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! 8 GB RAM ve Dahası

vivo, V70 FE'ye dair heyecalandıran bir gelişme yaşandı. Merakla beklenen akıllı telefonun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla beraber V70 FE'nin tasarımı açıklığa kavuştu. Sızdırılan görsele göre akıllı telefon vivo V50 Lite ve vivo Y400'ün tasarımına benzeyecek. Çok şık bir görünüme sahip telefon ayrıca dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

vivo V70 FE'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntüye göre vivo V70 FE'nin arka tarafında dikey bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları konumlanacak. Görselde telefonun mavi ve açık mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği yer aldı.

vivo V70 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7360 Turbo

MediaTek Dimensity 7360 Turbo RAM: 8 GB

8 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 55W

55W Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

vivo V70 FE'de MediaTek'in işlemcisi Dimensity 7360 Turbo bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo V60 Lite 5G'de de aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek telefonda 8 GB RAM yer alacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı akmera bulunacak. Telefon ayrıca 7000 mAh batarya kapasitesi ve 55W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

vivo V70 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V60, 38 bin TL civarı bir fiyata satılıyor. V70 FE'nin V60'a göre daha güçlü donanım ile birlikte geleceği göz önünde bulundurulduğunda V70 FE 40 bin TL üzeri bir fiyatla gelebilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini altını çizelim.

vivo V70 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70 FE'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı bir tarihte tanıtılabilir.