TECNO Uygun Fiyatlı Telefon Tanıttı! 144Hz AMOLED Ekranı Var

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. TECNO, Camon 50 Pro isimli akıllı telefon modelini tanıttı. Böylece telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yüksek yenileme hızına sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Telefonda ayrıca yüksek şarj hızı da bulunuyor.

TECNO Camon 50 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2644 piksel

1208 x 2644 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: MediaTek Helio G200 Ultimate

MediaTek Helio G200 Ultimate RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.150mAh

6.150mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Yazılım: Android 16 tabanlı tabanlı HiOS 16

Android 16 tabanlı tabanlı HiOS 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K/IP69/IP68 sertifikaları

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO Camon 50 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1208 x 2644 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 162,37 x 76,97 x 7,38 mm boyutlarında olan akıllı telefon ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte geliyor. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen telefonda çift hoparlör mevcut.

Akıllı telefon gücünü Helio G200 Ultimate işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekridek mevcut. Kısa süre önce tanıtılan TECNO Camon 50'de de aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Camon 50 Pro'da 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Android 16 tabanlı tabanlı HiOS 16 ile kutudan çıkan akıllı telefon 6.150 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. IP69K/IP69/IP68 sertifikalarına sahip telefon, suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT700C ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunyor. Telefoto kamera 3x yakınlaştırma özelliğini içeriyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

TECNO Camon 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

TECNO Camon 50 Pro için 44 bin Kenya Şilini (14 bin 915 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Kenya dışında başka hangi ülkelerde satılacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak serinin önceki modeli olan Camon 40 Pro şu anda Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Camon 50 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulabileceğini söylemek mümkün.