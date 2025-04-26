Xiaomi ve Samsung Hizaya Geçsin: vivo X Fold 4 İşlemcisiyle Şov Yapacak!

vivo, bir yandan X200 serisini genişletmek için yeni modeller üzerinde çalışıyorken, öte taraftan vivo X Fold 4 katlanabilir telefonu için de yoğun mesai harcıyor. Cihazla ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak vivo X Fold 4 işlemcisi netleşti.

vivo X Fold 4 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Modelin X Fold 4 adını taşıması bekleniyor ancak vivo'nun Çin'deki kültürel sebepler nedeniyle X Fold 5 ismini tercih etme ihtimali de bulunuyor. Zira söz konusu Asya ülkesinde 4 rakamı uğursuz kabul ediliyor. Tabii katlanabilir telefonun adı bir yana özellikleri daha çok merak ediliyor.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), vivo X Fold 4'ün bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını ve Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağını paylaştı.

Geçen yılın Mart ayında piyasaya sürülen X Fold 3'ün kalbinde Snapdragon 8 Gen 2 bulunuyor. Buna göre performans açısından önemli bir yükseltme olacağını söyleyebiliriz.

Beklenen vivo X Fold 4 Özellikleri

Mevcut bilgilere göre model, yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekran, ince çerçeveler ve daha dayanıklı menteşe tasarımıyla gelecek. Telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto lens ve çözünürlüğü bilinmeyen ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bununla birlikte 6.000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecekken, IPX8 suya dayanıklılık da sunacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X Fold 4'ten beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.