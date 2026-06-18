vivo'nun Amiral Gemisi Katlanabilir Telefonu Yolda! Bataryası Çok Büyük

vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı X Fold 6 ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Hatırlanacağı üzere daha önce katlanabilir telefonun renk seçenekleri, tasarımı ve bazı temel özellikleri ortaya çıkmıştı. Son gelişmeler ise cihazın batarya kapasitesini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

vivo X Fold 6 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun üst düzey yöneticilerinden Han Boxiao yaklaşan X Fold 6'nın 7.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını duyurdu. Hatta katlanabilir telefonun bataryasının Atomic Workbench özelliği aktifken 9,8 saat kullanım süresi sunduğu söyleniyor. Bu 6.000 mAh bataryalı selefine kıyasla yüzde 30 oranında bir artış diyebiliriz.

Atomic Workbench vivo'nun katlanabilir telefonları için geliştirdiği bir çoklu görev özelliği. Bu işlev sayesinde ekranda aynı anda beşe kadar Android uygulamasını sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Üstelik o an aktif olarak kullandığınız uygulama diğerlerine kıyasla otomatik olarak daha büyük görünüyor. Aynı zamanda bu uygulamalar arasında dilediğiniz gibi geçiş yapabiliyorsunuz.

Atomic Workbench aynı anda birden fazla uygulamayı doğrudan çalıştırdığı için doğal olarak daha fazla pil tüketiyor. Yani şirketin iddiasına göre vivo X Fold 6'nın bu özellik aktifken 9,8 saat kullanım süresi sunması gerçekten etkileyici demek mümkün. Buradan da yeni modelin satın alan kullanıcıların pil ömrü konusunda herhangi bir şikayeti olmayacağını anlayabiliriz.

Maalesef şu an için şarj hızlarıyla ilgili bir detay yok. Ancak selefinde 80W kablolu ve 40W kablosuz şarj hızlarının desteklendiğini biliyoruz. Bu nedenle yeni modelde de minimum 80W kablolu şarj hızları karşımıza çıkabilir.

vivo X Fold 6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 8,02 inç

8,02 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 5.000 nit

5.000 nit İşlemci: Dimensity 9500 Super

Dimensity 9500 Super Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X Fold 6 25 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bir önceki neslin de geçen yılın haziran ayında piyasaya çıktığını dikkate aldığımızda katlanabilir telefonun herhangi bir gecikme olmadan benzer bir takvimde kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında vivo X Fold 5'in Türkiye'de satışa çıkmaması nedeniyle yeni modelin de ülkemizi pas geçeceğini belirtelim.

vivo X Fold 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5'in başlangıç fiyat etiketi 1.607 dolar (74 bin 636 TL) seviyesindeydi. Bugüne dek ortaya çıkan özelliklerine baktığımızda X Fold 6'nın selefinden daha iyi olacağını görebiliyoruz. Bu doğrultuda telefonun minimum 1.699 dolarlık (78.909 TL) bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Buna Türkiye'deki vergileri de dahil ettiğimizde yaklaşık 160.624 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir katlanabilir telefon kullanıcısı olarak vivo X Fold 6'yı fazlasıyla merak ettiğimi söyleyebilirim. Son açıklamayla birlikte cihazın 7.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağı da kesinleşti. Bu pil kapasitesi katlanabilir telefonlar için gerçekten çok büyük ve kullanıcıları gün içinde sürekli şarj cihazı arama sıkıntısından kurtaracağını düşünüyorum.