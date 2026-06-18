vivo'nun Yeni Telefonu Tanıtıldı: 120Hz Ekran, 6.500 mAh Pil ve Dahası!

vivo, kısa bir süre önce Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 6 GB RAM ve 120Hz yenileme hızına sahip LCD panel gibi özelliklerle gelen Y6e 5G'yi tanıttı. Peki markanın yeni akıllı telefonu tam olarak neler sunuyor? İşte vivo Y6e 5G özellikleri ve fiyatı!

vivo Y6e 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.74 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1600 × 720 piksel

En Boy Oranı: 20:9

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 6 GB

Sanal RAM: 6 GB

Depolama Alanı: 256 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

Video Kaydı: 1080p

Batarya Kapasitesi: 6500 mAh

Kablolu Şarj: 15 W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y6e 5G Ekran Özellikleri Neler?

vivo Y6e 5G'nin ekranı 6,74 inç boyutlarında. Bu panel LCD teknolojisine sahip olmasının yanı sıra 120Hz yenileme hızı ve 1600 × 720 piksel çözünürlük sunuyor. Kullanıcılar akıllı telefonun 120Hz tazeleme hızını desteklemesi sayesinde 90Hz'e kıyasla menü geçişleri ve web sayfası kaydırmalarında daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

vivo Y6e 5G İşlemcisi Ne?

Cihazda kullanılan işlemci Snapdragon 4 Gen 2. Bu yonga daha çok vivo Y60, vivo Y31 5G ve POCO M7 5G gibi orta segment telefonlarda kullanılıyor. Ek olarak 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS'te çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani mobil oyunları herhangi bir kasma veya donma olmadan oynayabileceksiniz.

İşlemcilerde kullanılan nm değeri aslında çok önemli. Zira bu değer donanımın üretim teknolojisini gösteriyor. Örneğin 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bir yonga seti 5 nm destekli bir işlemciden daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor. Yani nm değeri küçüldükçe işlemciler bir o kadar yetenekli hale geliyor.

vivo Y6e 5G Kamera Özellikleri Neler?

vivo Y6e 5G kamera tarafında çok yetenekli değil. Bu kapsamda akıllı telefonda 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Kısacası bu cihazda sadece basit fotoğraf çekimleri yapabileceksiniz. Üst düzey zoom gibi daha farklı beklentileriniz varsa söz konusu ürün sizin için uygun olmayabilir.

vivo Y6e 5G Batarya Özellikleri Neler?

Telefonda 15W hızlarında şarj olabilen 6.500 mAh'lik bir batarya mevcut. Bu kapasite sayesinde gün içinde telefonunuzu sürekli şarj etme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Sadece 15W şarj desteği şarj olurken biraz beklemenizi gerektirebilir. Burada bir karşılaştırma yapacak olursak markanın bir diğer modeli vivo Y31'nin 6.500 mAh'lik bataryası 44W hızlarında şarj oluyordu. Yani şarj hızları sizi çok fazla tatmin etmeyebilir.

vivo Y6e 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y6e 5G, 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolamalı seçeneğiyle raflardaki yerini alıyor. Model için belirlenen fiyat etiketi ise 1.599 Yuan (10.989 TL). Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek 22.252 TL seviyelerine karşılık geliyor. Bunun dışında şirket ülkemizde vivo V70, vivo Y31 5G, vivo X300 ve X300 Pro gibi çok sayıda akıllı telefonunu satıyor. Bu nedenle vivo Y6e 5G'nin de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkma ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

vivo Y6e 5G'nin özelliklerine baktığımda klasik bir orta segment cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ancak şahsi görüşüm kamera özelliklerinin ve batarya şarj hızının yeterli seviyede olmadığı yönünde. Zira Türkiye'de 20.000 TL üzeri daha iyi kameraya sahip ve daha hızlı şarj olabilen modeller bulabiliyorsunuz. Bunun dışında işlemci gibi detaylarda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmayacaktır.