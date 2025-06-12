Yeni Nesil vivo X200 FE ve X Fold 5 İçin Kritik Gelişme! Fiyatları Sızdırıldı
Android akıllı telefon devi vivo'nun merakla beklenen vivo X200 FE ve vivo X Fold 5 modellerinin fiyatları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
vivo, akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bunun için yoğun mesai harcayan şirket, yakında kompakt X200 FE ve amiral gemisi X Fold 5 ile karşımıza çıkacak. Resmi lansman yakında gerçekleştirilecekken modellerin fiyatları netleşti.
vivo X200 FE ve vivo X Fold 5 Fiyatı (İddia)
Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Sanju Choudhary tarafından paylaşılan bilgilere göre vivo X200 FE ve vivo X Fold 5, 17 Temmuz'ta satışa sunulacak. Cihazların Çin'deki lansmanı ise 25 Haziran'da gerçekleşecek. Peki fiyatları ne kadar olacak?
Söylentiye göre vivo X200 FE başlangıç fiyatı yaklaşık 640 dolar olacak. vivo X Fold 5 ise 1.636 dolar fiyatla karşımıza çıkacak. Bu noktada X200 FE'nin yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülen vivo X30 Pro Mini modelinin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olacağını belirtelim. Yani aynı özelliklere sahip olacak.
Beklenen vivo X200 FE özellikleri şu şekilde sıralandı;
- Ekran: 6.31 inç LTPO AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Dimensity 9400e
- RAM: 12 GB veya 16 GB
- Depolama: 256 GB veya 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana, 50 MP telefoto, 8 MP ultra geniş
- Ön Kamera: 50 MP çözünürlük
- Batarya: 6500 mAh
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X200 FE ve vivo X Fold 5'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.