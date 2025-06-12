Yeni Nesil vivo X200 FE ve X Fold 5 İçin Kritik Gelişme! Fiyatları Sızdırıldı

vivo, akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bunun için yoğun mesai harcayan şirket, yakında kompakt X200 FE ve amiral gemisi X Fold 5 ile karşımıza çıkacak. Resmi lansman yakında gerçekleştirilecekken modellerin fiyatları netleşti.

vivo X200 FE ve vivo X Fold 5 Fiyatı (İddia)

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Sanju Choudhary tarafından paylaşılan bilgilere göre vivo X200 FE ve vivo X Fold 5, 17 Temmuz'ta satışa sunulacak. Cihazların Çin'deki lansmanı ise 25 Haziran'da gerçekleşecek. Peki fiyatları ne kadar olacak?

Söylentiye göre vivo X200 FE başlangıç fiyatı yaklaşık 640 dolar olacak. vivo X Fold 5 ise 1.636 dolar fiyatla karşımıza çıkacak. Bu noktada X200 FE'nin yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülen vivo X30 Pro Mini modelinin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olacağını belirtelim. Yani aynı özelliklere sahip olacak.

Beklenen vivo X200 FE özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.31 inç LTPO AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6.31 inç LTPO AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Dimensity 9400e

Dimensity 9400e RAM: 12 GB veya 16 GB

12 GB veya 16 GB Depolama: 256 GB veya 512 GB

256 GB veya 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana, 50 MP telefoto, 8 MP ultra geniş

50 MP ana, 50 MP telefoto, 8 MP ultra geniş Ön Kamera: 50 MP çözünürlük

50 MP çözünürlük Batarya: 6500 mAh

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X200 FE ve vivo X Fold 5'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.