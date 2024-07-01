Amiral Gemisi Katili vivo X200'ün Özellikleri Ortaya Çıktı!

vivo, geçtiğimiz yıl tanıtılan X100 serisiyle önemli satış rakamlarına ulaştı. Şirketin bu kapsamda serinin devamı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Son gelen bilgiler, vivo X200 ve X200 Pro modellerinin tasarımlarını ve bazı kilit teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

vivo X200 Serisi Neler Sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, vivo X200 serisine dair bilinmeyenleri açığa çıkardı. Kaynağa göre standart model 6,4 veya 6,5 inç boyutlarında düz bir ekranla gelecek. Panelin çözünürlüğü ise 1.5K olacak. Pro model ise 6,7 inçlik 1.5K çözünürlüklü kavisli bir ekrana sahip olacak.

Serinin güç alacağı işlemci MediaTek Dimensity 9400 olacak. Şu an için yeni yongayla ilgili resmi detaylar olmasa da 3 nm mimariyle üretileceğinin yanı sıra 1x 3.4 GHz Cortex-X5, 3x 3 GHz Cortex-X4 ve 4x 2.3 GHz Cortex-A720 çekirdeklerine ev sahipliği yapacağını biliyoruz.

Serinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Ancak sektöre yakın kaynaklara göre yeni seri tanıtım tarihi açısından selefini referans alacak. Yani ekim veya kasım aylarında görücüye çıkabilirler.

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