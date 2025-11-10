vivo'nun 200 MP Kameralı Telefonu Türkiye'de Satışa Sunuldu
Güçlü işlemcisi sayesinde yüksek performans sunan vivo X300 Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, X300'ün fiyatı ne kadar? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 79 bin 999 TL fiyat belirlendi.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor.
- Telefonda 6.040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği bulunuyor.
vivo tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan X300 Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte vivo X300'ün Türkiye fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve LTPO AMOLED ekran bulunuyor.
vivo X300 Türkiye Fiyatı
Gündoğumu pembesi ve gizemli siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo'nun çevrim içi mağazasında vivo Watch GT akıllı saat, vivo TWS3e kablosuz kulaklık ve iki yıl onarım garantisi hediyesi de bulunuyor.
vivo X300 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,31 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel
- Yenileme Hızı: 120 Hz
- İşlemci: Dimensity 9500
- RAM Seçenekleri: 12 GB, 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 6.040 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 90W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 40W
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 50 MP
vivo X300 gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo X200'de Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.
Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.57 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Telefonda ayrıca 6.040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.