vivo'nun 200 MP Kameralı Telefonu Türkiye'de Satışa Sunuldu

vivo tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan X300 Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte vivo X300'ün Türkiye fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve LTPO AMOLED ekran bulunuyor.

vivo X300 Türkiye Fiyatı

Gündoğumu pembesi ve gizemli siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo'nun çevrim içi mağazasında vivo Watch GT akıllı saat, vivo TWS3e kablosuz kulaklık ve iki yıl onarım garantisi hediyesi de bulunuyor.

vivo X300 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM Seçenekleri: 12 GB, 16 GB

12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Batarya Kapasitesi: 6.040 mAh

6.040 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 40W

40W Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

vivo X300 gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo X200'de Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.57 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Telefonda ayrıca 6.040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.