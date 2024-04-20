Snapdragon İşlemci ve 24 GB RAM’li vivo Y200i Tanıtıldı! Fiyatı ve Özellikleri

vivo akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, kısa süre önce V30 Lite modelini ülkemizde satışa sunma hazırlığı ile gündeme gelmişti. Şimdi ise Çinli üretici Y serisine Y200i modelini ekledi.

Y200i, geçen yılın Kasım ayında tanıtılan Y100i'nin yeniden tasarlanmış ve özellik olarak yükseltilmiş alternatifi olarak geliyor. İşte vivo Y200i özellikleri ve fiyatı.

vivo Y200i Teknik Özellikleri Neler?

Modern ve şık bir tasarıma sahip olan vivo Y200i, ön tarafında FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.800 nit maksimum parlaklık sunan 6,72 inç LCD ekrana sahip. Ekranın ortasında ise 8 MP çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerası yer alıyor. Arkada ise ise 50 MP ana kamera ve 2 MP portre lensi bizleri karşılıyor.

Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 4 Gen 2’den gücünü alan vivo Y200i, 12 GB'a kadar fiziksel RAM’ın yanı sıra 2 GB sanal RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama destekliyor. Batarya konusunda ise segmentindeki çoğu rakibini geride bırakarak 44W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh büyüklüğünde bir pille geliyor.

Kutudan Android 14 tabanlı OriginOS ile çıkan Y200i, Mavi, Buzul Beyazı ve Gece Yarısı Siyahı renk seçeneklerine sahip. Telefonun 8 GB RAM+ 128 GB depolama seçeneğine sahip versiyonu için fiyat 225 dolardan başlıyor. 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama sunan varyasyonları ise 253 ve 281 dolar.

Ne yazık ki şu an için sadece Çin’de satışa sunulan vivo Y200i muhtemelen birkaç ay içerisinde ülkemizde de satışa çıkacaktır. Ancak şimdilik bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor.