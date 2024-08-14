vivo'nun Amiral Gemisi Katili Telefonu Ortaya Çıktı: Neler Sunacak?

vivo, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli üretici, bu kapsamda ilerleyen süreçte Y300 serisini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Son raporlar, vivo Y300 Pro'nun önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor.

vivo Y300 Pro 3C Sertifikası Aldı

vivo Y300 Pro, V2410A model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Liste, cihazın 80W şarj hızlarını destekleyeceğini belirtirken, başka herhangi bir detayı ortaya koymuyor. Ancak tanıtımının yakın tarihte yapılacağına dair sinyaller veriyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Panda is Bald, telefonun 6.500 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini iddia etti. Modelin diğer teknik özellikleri henüz paylaşılmamış olsa da, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkacak raporlarla bu durumun değişmesi kuvvetle muhtemel. Tanıtımının ise bu ayın sonunda veya eylül ayında yapılması planlanıyor.