vivo'dan 50 MP Kameralı Yeni Telefon Geliyor! 7.200 mAh Bataryası Var

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vivo'nun giriş/orta segmente hitap eden Y31T isimli akıllı telefonu için geri sayım başladı. Güvenilir son olarak yeni modelin bazı teknik özelliklerini paylaştı. Peki vivo Y31T neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

vivo Y31T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.75 inç

Ekran Paneli: LCD

Çözünürlük: HD+

Maksimum Parlaklık: 1250 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 4 GB veya 6 GB

Depolama: 128 GB veya 256 GB (UFS 2.2)

Batarya Kapasitesi: 7200 mAh

Şarj Özellikleri: 44W hızlı şarj

Arka Kamera: 50 MP ana sensör ve 2 MP yardımcı sensör

Ön Kamera: 8 MP

Kalınlık: 8.39 mm

Dayanıklılık: IP66 ve IP68 sertifikaları (Suya ve toza karşı)

Renk Seçenekleri: Kızıl Kırmızı, Altın Sisi ve Sahil Yeşili

vivo Y31T'de 6,75 inç boyutlarında, HD+ çözünürlüklü ve muhtemelen 90Hz tazeleme hızlarını destekleyen LCD bir ekran mevcut olacak. Modelin giriş-orta segmentte yer aldığını düşündüğümüzde bu sonuçların yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Akıllı telefonda güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Halihazırda vivo Y31 5G gibi modellere de güç veren bu yonga seti 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bunun dışında PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları düşük ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Üründe 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel çözünürlüklü çift kamera sistemi bulunacak. Önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Maalesef bu modelden üst düzey bir kamera deneyimi beklememelisiniz. Sadece basit çekimler için kullanabilirsiniz.

Cihazın bataryası 7.200 mAh kapasitesinde olacak. Aynı zamanda 44W hızlarında şarj olabileceğini belirtelim. Telefonun batarya kapasitesi bulunduğu segmente göre gayet başarılı. Kısacası gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak.

vivo Y31T Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo'dan şu ana dek Y31T'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat güvenilir kaynaklara göre akıllı telefon bu yıl bitmeden tanıtılacak. Yani önümüzde dört aylık bir süre var diyebiliriz. Öte yandan iddialara göre modelin fiyatı 30 bin rupi seviyesinde olacak. Bu da döviz kuruyla 15.000 TL'ye denk geliyor. Buna vergileri de eklersek 30.714 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

vivo Y31T'nin özelliklerini beğendiğimi söyleyebiliriz. Özellikle 7.200 mAh'lik bataryası kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek diye düşünüyorum. Fakat bu özelliklere rağmen ürünün fiyatının biraz pahalı oldğunu düşünüyorum. 30.000 rupi seviyesinde daha güçlü cihazların olduğunu söyleyebilirim.