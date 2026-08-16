Fiyatı Yüzde 70 Düştü: Popüler Strateji Oyunu İndirime Girdi!

Steam popüler bir oyunda indirime gitti. Bu kapsamda yapımın fiyat etiketinde ciddi bir düşüş yaşandı. Peki indirimdeki bu oyunun ismi ne ve söz konusu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Total War: Three Kingdoms Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam'in son kampanyasıyla birlikte Total War: Three Kingdoms'un fiyatı yüzde 70 oranında düştü. Bu kapsamda söz konusu oyunu 27 Ağustos'a kadar 49,99 dolar (2.387 TL) yerine 8,39 dolara (400 TL) satın alabileceksiniz.

Total War: Three Kingdoms Epic Games'te Ne Kadar?

Steam cephesindeki indirim maalesef Epic Games'i kapsamıyor. Yapım şu anda platformda 1.995 TL gibi bir fiyat etiketiyle satılıyor. Oyun en son burada mayıs ayında indirime girdiğinden önümüzdeki 1-2 ay içerisinde yeniden indirime girmesi ihtimaller dahilinde.

Total War: Three Kingdoms Xbox'ta Ne Kadar?

Total War: Three Kingdoms maaelesef Xbox'ta herhangi bir Game Pass abonelik planına dahil değil. Bununla birlikte platformda herhangi bir indirim de yok. Kısacası oyunu oynamak için 1.995 TL gibi bir meblağ ödemeniz gerekiyor.

Total War: Three Kingdoms Nasıl Bir Oyun?

Total War: Three Kingdoms için sıra tabanlı strateji ve gerçek zamanlı taktik türlerinin harmanlandığı bir oyun diyebiliriz. Yapımda Antik Çin haritası üzerinde imparatorluğunuzu genişletip karmaşık diplomasi ağlarını yönetirken, savaş alanlarında ordularınızı ve generallerinizi gerçek zamanlı olarak yönetiyorsunuz. Kısacası bu türe ve tarihi strateji oyunlarına ilginiz varsa söz konusu yapım sizin için oldukça uygun olabilir.

Total War: Three Kingdoms Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum sistem gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.00 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 1 GB / AMD Radeon HD 7850 1 GB / Intel UHD Graphics 620

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Ek not: Dahili ekran kartı kullanılıyorsa 6 GB bellek gereklidir

Önerilen sistem gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 Fury X, 4 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Ek not: Microsoft, Windows 10 ve daha eski Windows sürümlerine yönelik desteği sonlandırmıştır.

Editörün Yorumu

Strateji oyunlarına çok fazla ilgim olmasa da Total War: Three Kingdoms’u deneme fırsatı buldum. Beklediğimden çok daha fazla ilgimi çeken ve saatlerimi keyifle harcadığım bir yapım oldu. Özellikle Steam’deki indirimi kaçırmamanızı öneririm.