Samsung'un Yeni Ucuz Telefonu Yolda! Türkiye'de de Satılacak

Samsung çok yakında giriş segment ürün yelpazesini Galaxy A08 4G ile güncelleyecek. Daha önce TÜV Rheinland platformunda görünen akıllı telefon son olarak çok önemli bir eşiği daha aştı. Peki bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A08 4G Hangi Platformda Göründü?

Galaxy A08 4G; SM-A085F ile SM-E085F ve SM-M085F model numaralarıyla kısa bir süre önce Google Play Console desteklenen cihazlar listesinde ortaya çıktı. Bu gelişme akıllı telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmıyor. Fakat Android uygulama mağazalarıyla uyumlu olduğu ve Google Play Store üzerinden sorunsuz bir şekilde uygulama indirebilebileceğini doğruluyor.

Galaxy A08 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

Tabii buradaki asıl detay Google Play Store gibi mağazalardan uygulama indirebilme değil. Zira Google Play Console'da listelenen akıllı telefonlar çok geçmeden tanıtılıyor. Yani Galaxy A08 4G'nin de bu son gelişmeyle birlikte yakında tanıtılacağı doğrulanmış oldu diyebiliriz.

Bir önceki nesil Galaxy A07'nin geçen yılın ağustos ayında tanıtıldığını düşündüğümüzde Galaxy A08'in de bu ay içerisinde veya en geç eylül ayının başlarında tanıtılacağını söyleyebiliriz. Yine de Güney Koreli markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy A08 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, Türkiye'de geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkıyor. Hatta giriş segmentte Galaxy A07 4G, Galaxy A07 5G ve Galaxy A17 5G gibi modellerin de satıldığını belirtelim. Bu doğrultuda çok yakında tanıtılacak Galaxy A08'nin de tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Galaxy A08 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu anda mevcut nesil Galaxy A07 4G, Türkiye'de 9.599 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy A08 4G daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağından çok yüksek ihtimalle 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alabilir. Bunun bir tahmin olduğunu ve telefonun daha farklı bir fiyatla satışa çıkabileceğini de hatırlatmakta fayda var.

Editörün Yorumu

Eğer akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemiyorsanız Galaxy A08 sizin için uygun olabilir. Ürün sahip olduğu özelliklerle size bir amiral gemisi deneyimi sunmayacaktır ama günlük işlerinizi halledebileceğiniz giriş seviye bir performans sunacaktır diye düşünüyorum.