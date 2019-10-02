Volkswagen Turkey Dudak Uçuklatan Sermayesi ile Kuruldu

Son zamanlarda oldu, olmadı gibi sözlerle sık sık gündeme gelen Volkswagen, Manisa merkezli şirketini kurdu. Devasa sermayesi ile dikkatleri çeken Volkswagen Turkey ile ilgili detaylar haberimizde.

Volkswagen Turkey Kuruldu!

Yatırım yapacağı ülkeler arasında kafa karışıklığı yaşayan Volkswagen, Manisa merkezli şirketi "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ni kurdu.

Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki ilana göre Manisa merkezli şirketi kuran Volkswagen, bu şirket için 943,5 milyon TL sermaye belirtti.

Otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtlarının imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulan şirket, Türkiye için önemli bir yatırım olma özelliğini taşıyor.

Şirketin en kısa süre içerisinde hazırlıklarını tamamlaması ve üretim için gerekli altyapı eksikliklerini düzenleyip, üretime geçmesi bekleniyor.