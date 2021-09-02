Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile Watch Dogs: Legion hafta sonunda ücretsiz oynanabilecek. Henüz oyunu deneyimleme fırsatınız olmamışsa, bu fırsatı kaçırmayın deriz. Detaylar haberimizde.

Watch Dogs serisinin güncel oyunu Watch Dogs: Legion, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunulmuştu. Özgürlük mücadelesi verdiğimiz oyunda, DedSec olarak Brexit sonrası Londra’ya gidiyor ve şehri baskıcı rejimin elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Seleflerinin aksine bu defa şehirdeki bütün bireyleri yönetebiliyor ve kendilerine özgü becerileri ve yetenekleri ile görevlerimizi tamamlayabiliyoruz.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Fransız yayıncı, yayınlanan güncellemeler ile bütün platformlar için çevrimiçi modunun eklenmesinin ardından oyunculara oyunu denetme sunmuştu. Eğer o fırsatı kaçırmışsanız ve içeriğine bakmadan satın almayı düşünmüyorsanız, önünüzde güzel bir fırsat var demektir.

Watch Dogs: Legion Ücretsiz Oynanabilecek

Yapılan açıklamaya göre Watch Dogs: Legion, 3 - 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında PC (Epic Games Store ve Ubisoft Connect), PlayStation 4, PlayStation 5 ve Stadia üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek. Halihazırda ön-yüklemesini yapabildiğini belirtelim.

Eğer deneme süresinin sonunda oyundan memnun kalır ve tam sürüme geçmeyi düşünürseniz, indirimli satışlar sizi bekliyor olacak. Ubisoft Connect üzerinde, oyunun her üç versiyonu için de % 60 oranında bir indirim mevcut ve bu standart sürümü 107.60 TL, Gold sürümü 179.60 TL ve Ultimate sürümü de 215.60 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz. PlayStation mağazasında ise 16 Eylül 2021 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Deluxe sürümü % 55 indirimle 301.50 TL'ye ve Gold sürümü de % 50 indirimle 299.50 TL'ye alabilmek mümkün oluyor. Tam sürüme geçiş sonrasında ise kaydettiğiniz aşama eksiksiz olarak aktarılacak ve haliyle her şeye sıfırdan başlamak durumunda olmayacaksınız.

Son olarak, geride bıraktığımız zaman içerisinde, Watch Dogs: Legion - Bloodlines genişletme paketi yayınlanmıştı. Temmuz ayında yayınlanan ve ana oyundaki olayların öncesinin anlatıldığı Bloodline içeriğinde Aiden Pearce, bir kontrat alıyor ve Watch Dogs 2 oyunundan tanıdığımız Wrench ve yeğeni Jackson ile yeniden buluşacağı Londra şehrine geliyor. Güçlü bir askeri robot teknolojisi kullanan şirket ile geri dönüş yapan DedSec üyesi arasında kalan Aiden, metanetine ve deneyimine güvenerek, bir yandan düşmanları ile başa çıkmaya ve bir yandan da ailesini güvende tutmaya çalışıyor.

Bu genişletme paketinin yanı sıra Watch Dogs Legion of Dead Zombie modu ve Netflix ile yapılan işbirliği kapsamında yeni Money Heist görevi, serinin yeni oyununda oyunculara sunulmuştu.