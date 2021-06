Watch Dogs: Legion Zombi Moduna Kavuşuyor

Bugün yayınlanacak olan yeni güncelleme ile Watch Dogs: Legion zombi modu yayınlanacak. Peki nasıl bir içerik bizleri bekleyecek? Arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz moda ilişkin ilk detaylar haberimizde.

Watch Dogs serisinin son oyunu olan Watch Dogs: Legion, geçtiğimiz yılın Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Brexit sonrasındaki Londra’da geçen oyunda, DedSec olarak şehri baskıcı devlet rejiminden kurtararak özgürlüğüne kavuşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da karşımıza çıkan her karakteri yönetmek gibi daha önceden seride hiçbir şekilde denenmemiş bir oynanış sunuluyor.

Teknik sorunlarına rağmen genel olarak beğenildiğini söyleyebileceğimiz Watch Dogs: Legion, ertelenen çevrimiçi çok oyunculu moduna geçtiğimiz aylarda yayınlanan güncelleme ile kavuşmuştu. Şimdi ise başka bir ilgi çekici mod, oyuncuların beğenisine sunulacak.

Ubisoft ve Ubisoft Toronto tarafından yapılmış olan duyuru ile bugün 4.5 versiyonlu yeni bir güncelleme yayınlanacak. Bu yeni güncelleme, beraberinde Watch Dogs: Legion of the Dead adı altında zombi modunu oyuncuların beğenisine sunacak. PvE olarak oynanan bu modu, beraberinizdeki üç arkadaşınız ile oynayabiliyorsunuz. Şimdilik pek bir detay verilmemiş olsa da, çevrimiçi çok oyunculu görevler ile aynı işleyiş sunulacak. Bu bağlamda, bize verilen görev doğrultusunda haritanın çeşitli noktalarına gidecek, enfeksiyonlu düşmanlar ile çatışmaya girecek ve ölmeden işi bitirmeye çalışacağız.

Watch Dogs: Legion Zombi Modu Geliyor

Oyun sektöründeki ünlü mecralardan IGN ise bu yeni mod için uzun bir oynanış videosu yayınlamış. Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz videoda, ana oyundaki oynanış sisteminin burada da korunduğunu görebiliyoruz ki şaşırtıcı bir durum değil. Geliştirici ekip yaptığı yorum ile enfeksiyonlu düşmanların her ne kadar ağır olsalar da ölümcül olduklarını ve dikkatsiz davranmamız durumunda başımıza epey iş aşacaklarına dikkat çekiyor.

Dahası ise bu modun alfa aşamasında bizlere sunulacak ve oyuncular tarafından yapılacak olan geri dönüşler ile şekillendirilecek olup, beğenilmesi durumunda içerik anlamında genişleyebileceği de söyleniyor. Yani görev çeşitliliği ve daha başka yenilikler ile içerik zenginliği sağlanacakmış.

Zombi içerikli modların her zaman ilgi gördüğü bir gerçek ve Ubisoft bu bağlamda Watch Dogs: Legion oyununu daha ilgi çekici hale getirmek için önemli bir hamlede bulundu. Bakalım güncellemenin yayınlanmasından sonra oyuncuların geri dönüşleri ne yönde olacak? Watch Dogs: Legion of the Dead popüler olacak mı, yoksa başarısız bir girişim mi olacak? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.