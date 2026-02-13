Sony'nin 40 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklığına Yeni Renk Seçeneği Geldi

Sony, çok kısa bir süre önce en yeni amiral gemisi kablosuz kulaklığı WF-1000XM6'yı tanıttıktan sonra WH serisinin XM6 modeli için yeni bir renk seçeneği sunmaya başladı. Bu yeni renk, cihazın zarif yönünü çok daha etkili bir şekilde öne çıkarırken toplam renk seçeneği ise dört oldu.

Sony WH-1000XM6 İçin Pembe Renk Seçeneği Sunuldu

Sony, WH-1000XM6 kulaklığı için siyah, platin gümüş ve gece mavisi renklerinin yanı sıra pembe renk seçeneği de sundu. Toplam dört adede ulaşan bu seçenekler sayesinde kulaklık artık hemen hemen her tarza hitap ediyor. Zarif bir cihaz arayışında olanlar pembe ve beyaz renkleri tercih edebiliyor. Daha sade ve şık bir görünüme sahip olan kulaklık arayanlar ise siyah ya da gece mavisi renklerden birini seçebiliyor.

Sony WH-1000XM6'nın Özellikleri Neler?

İşlemci: QN3.

QN3. Gürültü Engelleme: Mevcut.

Mevcut. Ses Teknolojileri: LDAC ve DSEE Extreme.

LDAC ve DSEE Extreme. Tasarım: Katlanabilir, taşınabilir ergonomik yapı.

Katlanabilir, taşınabilir ergonomik yapı. Kontrol Mekanizması: Dokunmatik kontroller, fiziksel tuşlar ve özel sessize alma düğmesi.

Dokunmatik kontroller, fiziksel tuşlar ve özel sessize alma düğmesi. Mod Seçenekleri: Şeffaf mod (ortam sesi), oyun ve film odaklı hazır ses modları.

Şeffaf mod (ortam sesi), oyun ve film odaklı hazır ses modları. Pil Ömrü: Gürültü engelleme kapalıyken 40 saate kadar kullanım.

Sony WH-1000XM6, QN3 işlemci ile birlikte geliyor. Bu, önceki modellere göre yedi kat daha hızlı çalışıyor. En büyük avantajı ise gürültü engelleme performansında oluyor. Öyle ki çevredeki sesleri ve kullanım biçimini çok daha iyi bir şekilde analiz ederek gürültü engelleme konusunda oldukça etkili hâle geliyor.

Sterling Sounds ile iş birliği içinde geliştirilen cihaz, ses kalitesini üst düzeye çıkarmaya odaklanan LDAC ve DSEE Extreme teknolojilerini destekliyor. Kulaklığın en iyi yanlarından biri, katlanabilir yapıda olması. Bu sayede cihaz kolaylıkla taşınabiliyor. Dokunmatik kontrollerin yanı sıra fiziksel tuşlar ve özel sessize alma düğmesi de mevcut olan cihaz, birçok mod sunuyor.

Bir şeyler dinlerken çevrede neler olup bittiğinden haberdar olmanızı sağlayan moddan tutun da oyunlar ve filmler için özel olarak ayarlanmış hazır modlara kadar çok geniş bir seçenek yelpazesi sayesinde ne yaptığınıza göre size en iyi ses deneyimini sağlıyor. Bu kulaklık, gürültü engelleme özelliği kapalı olduğunda ise 40 saate kadar pil ömrü sağlıyor.

Sony WH-1000XM6'nın Fiyatı Ne Kadar?

Sony WH-1000XM6 şu an Türkiye'de çeşitli çevrim içi mağazalar üzerinden 18 bin 350 TL ile 18 bin 999 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Yeni pembe renk seçeneği ise henüz satışta bulunmuyor ancak gece mavisi, siyah ve gümüş renk seçenekleri şu an satışta. Dolayısıyla pembe renk seçeneğinin de yakında Türkiye'ye gelmesi muhtemel görünüyor. Bu arada kısa süre önce tanıtılan WF-1000XM6 modeli için 329 dolar (14 bin 360 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bu modelin de kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.