Sony'den 24 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık! Gürültü Engelleme ve Dahası

Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-1000XM6 tanıtıldı. Hem tasarım hem teknik tarafta önemli yeniliklerle birlikte gelen cihaz, önceki modellere göre çok daha iyi gürültü engelleme, yapay zeka destekli iyileştirmeler, dikkat çekici pil ömrü ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor.

Sony WF-1000XM6 Özellikleri

İşlemci: QN3e.

QN3e. Gürültü Engelleme: XM5 modeline göre %25 daha etkili aktif gürültü engelleme (ANC) performansı.

XM5 modeline göre %25 daha etkili aktif gürültü engelleme (ANC) performansı. Mikrofon: 8 adet

8 adet Ses Kalitesi: LDAC, Hi-Res Audio Wireless ve Auracast desteği.

LDAC, Hi-Res Audio Wireless ve Auracast desteği. Sesli Görüşmeler: Yapay zeka destekli gürültü bastırma

Yapay zeka destekli gürültü bastırma Pil Ömrü: 24 saate kadar.

24 saate kadar. Bağlantı: Bluetooth 5.3 teknolojisi.

Bluetooth 5.3 teknolojisi. Dayanıklılık: Su sıçramalarına karşı koruma sağlayan IPX4 sertifikası.

Sony, WF-1000XM6, QN3e çipi sayesinde önceki modellere göre üç kat daha iyi performans sergiliyor. Bunun en büyük katkısını gürültü engelleme tarafında görüyoruz. ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğinin XM5'e kıyasla yüzde 25 oranında daha etkili bir performans sergilediği belirtiliyor. Bu da özellikle gürültülü ortamlarda müzik dinlerken çevredeki seslerin müzik deneyiminizi yarıda kesmeyeceği anlamına geliyor.

Her kulaklıkta artık üç değil, dört mikrofon mevcut. Toplamda sekiz mikrofon sayesinde dış sesler artık çok daha hassas bir şekilde analiz edilebiliyor. Daha fazla mikrofon, daha iyi gürültü engelleme performansı anlamına geliyor. Daha iyi bir dinleme imkânına sahip olmanızı sağlayan kulaklık, sesli görüşmeler söz konusu olduğunda ise yapay zeka özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Cihazda yer alan yapay zeka destekli gürültü bastırma özelliği, sesinizi arka plandaki gürültüden ayırt ederek karşı tarafa daha net bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Bu arada XM5'teki gibi parlak bir yüzey yok, bu modelde daha mat bir doku söz konusu. Ayrıca uzun süreli kullanımlar için tasarımda iyileştirmeler yapıldığı da ifade ediliyor. Gün içinde eğer kulaklıkla çok fazla müzik dinliyorsanız önemli bir avantaj olabilir.

Kulaklıklar 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü 24 saate ulaşıyor. Bluetooth 5.3, LDAC, Hi-Res Audio Wireless ve Auracast desteği olan kulaklık, IPX4 sertifikasına da sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Sony WF-1000XM6 Fiyatı

Sony WF-1000XM6 için 329 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 14 bin 360 TL'ye denk geliyor. Önceki modeller şu an Türkiye'de zaten satışta. Dolayısıyla XM6'nın da yakın bir zamanda -özellikle Mart ya da Nisan ayında- satışa sunulması muhtemel. Bunun amiral gemisi kulaklık olduğunu göz önünde bulunduracak olursak Türkiye fiyatı ise şu an fiyatı 10 bin ile 15 bin TL arasında değişen XM5'ten biraz daha yüksek olabilir.