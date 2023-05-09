iMyFone iMyTrans: WhatsApp Verilerini Aktarmanın Pratik Yolu

Yeni bir telefon satın alacaksanız popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki verilerin nasıl aktarıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Whatsapp verilerini aktarma, yedekleme ve geri yükleme işlemleri için oldukça başarılı bir yazılım bulunuyor.

iMyFone iMyTrans olarak isimlendirilen yazılım, WhatsApp ve LINE uygulamalarında yer alan verilerinizi Android ya da iOS cihazınıza çok pratik bir şekilde aktarabilmenize imkân tanıyor. Bunun yanı sıra WhatsApp ve LINE verilerinizi yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

Programda veri aktarma işleminin 10 dakika içerisinde tamamlanması da zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor. Yüksek başarı oranı ile dikkatleri üzerinde toplayan iMyTrans, kullanıcı dostu arayüzüyle kullanıcıların çok kolay bir şekilde yazılımı kullanabilmesini sağlıyor.

Hayat kurtarıcı bir rol üstlenen hizmet sohbet geçmişini fraklı formatlarda dışa aktarma olanağı da sunuyor. Böylelikle kullanıcılar istediği formatta verileri dışa aktarabiliyor. Popüler yazılım dışa aktarılacak verileri belirleme imkânı da sunarak esnek kullanım olanağı tanıyor.

iMyFone iMyTrans Öne Çıkan Özellikleri

WhatsApp ve LINE mesajlarını doğrudan Android ve iOS cihazları arasında aktarma

WhatsApp ve LINE verilerini Android veya iPhone'dan bilgisayara yedekleme

WhatsApp ve LINE yedeklerini Android ve iOS cihazlarına geri yükleme

WhatsApp ve LINE verilerini ön izleme ve dışa aktarılacak verileri belirleme

WhatsApp ve LINE sohbet geçmişini HTML, PDF, CSV/XLS formatlarında dışa aktarma

Birden fazla yedekleme dosyasını yönetme ve bunları hem WhatsApp hem de LINE için yeniden adlandırma

WhatsApp ve LINE Verilerini Kolayca Kurtarma İmkânı

WhatsApp ve LINE'ı tek tıkla aktarın.

WhatsApp ve LINE'ı en esnek şekilde geri yükleyin.

WhatsApp ve LINE gibi mesajlaşma uygulamalarından verileri yedekleyin.

Mesajlaşma uygulamalarındaki sohbetleri dışa aktarmak için bir yöntem seçin.

LINE aktarımını da kolayca yapabilirsiniz.

iMyTrans Nasıl Kullanılır?

iMyTrans aracılığıyla cihazlarınızı bağlayın.

Whatsapp aktarma işlemini başlatın.

WhatsApp aktarımı tamamlandıktan sonra "Done" butonuna basın. Ayrıca, WhatsApp'ı yedeklemek, WhatsApp verilerini geri yüklemek ve WhatsApp verilerini dışa aktarmak için de bu adımları kullanabilirsiniz.

WhatsApp Mesajlarını Aktarmak İçin Neden iMyTrans Tercih Edilmeli?

Cihaz uyumluluğu

Android'den iPhone'a

iPhone'dan Android'e

Android'den Android'e

iPhone'dan iPhone'a

Tüm markaların Android 2-13 sürümlerini destekler.

Tüm iOS sürümlerini destekler.

Fabrika ayarlarına sıfırlama (Cihaz verilerini silme) gerekmez.

Başarı oranı %99'dur.

Tüm WhatsApp verilerini aktarır.

10 dakika içinde aktarma işlemini tamamlar.

Sonuç

iMyFone iMyTrans, cihazlar arasında güvenli WhatsApp veri yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzü, güçlü özellikleri ve platformlar arası uyumluluğu ile iMyTrans, dünya çapında milyonlarca WhatsApp kullanıcısı için sorunsuz bir deneyim sağlayarak zahmetsiz veri aktarımı, yedekleme ve geri yükleme sağlar.