WhatsApp Casusluk Uygulaması App Store'dan Kaldırıldı

Kısa süre içerisinde iOS kullanıcıları arasında popüler olan WhatsApp casusluk uygulaması Chatwatch, Apple tarafından yasaklandı. WhatsApp’ta arkadaşlarınızın ne yaptığını görebildiğiniz uygulama, artık App Store üzerinden indirilemeyecek.

WhatsApp kullanıcıları için son görülme ve çevrimiçi çevrımdışı olma konusu bir hayli önem taşıyor. Bu sebepten dolayı da WhatsApp içerisinde bu özellikleri açma kapama yer alıyor. Fakat üçüncü parti casus yazılımlar ile bu özellikler deşifre edilebiliyor. İşte bu uygulamalardan en yenisi olan Chatwatch birkaç hafta önce App Store'a sunulmuştu. Kısa sürede büyük popülerite kazanan uygulama bir anda Apple tarafından yasaklandı. Araştırma yaptığınız kişinin WhatsApp’ta neler yaptığını gözetleyerek sizi bilgilendiren Chatwatch'ın, 2 dolar fiyat etiketiyle satıldığını belirtmek gerekiyor.

Yapay zekadan faydalanan Chatwatch seçtiğiniz iki arkadaşınızın gün boyunca birbiriyle sohbet edip etmediği hakkında tahmini veri sunuyor ve aynı zamanda kişinin en son kiminle konuştuğunu, ne kadar süredir sohbet ettiğini gösterebiliyordu. Kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği öne sürülen uygulama ise bugün App Store üzerinden kaldırıldı.

24 saatlik bir süreç içerisinde Apple'a savunma raporunu sunacağını dile getiren uygulama geliştiricisi, eğer tekrardan App Store'dan onay alamazsa Chatwatch'ın web sürümünü yayınlayacağını açıkladı.

Peki ya siz bu tarz casusluk uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Chatwatch tekrardan App Store'a yüklenmeli mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.