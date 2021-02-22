WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Kabul Edilmediğinde Ne Olacak?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse ne olur? Birkaç sene önce Facebook'un satın aldığı WhatsApp Messenger, anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarından 15 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmenin okunmasını ve onaylanmasını talep ediyor. Peki, uygulamanın kullanıcıları şirketin yeni politikası ile gelen sözleşmeyi kabul etmezse ne olacak?

WhatsApp Gizililik Sözleşmesi Kabul Edilmediğinde Olacaklar

TechCrunch'ın haberine göre anlık mesajlaşma uygulamasının gizlilik sözleşmesini kabul etmemesi durumunda uygulamanın bazı önemli özelliklerinden yararlanamayacak. Şirket, kullanıcılarından uygulamanın tüm özelliklerini ücretsiz bir şekilde kullanmaya devam edebilmesi için yeni şartlarına uymalarını isteyecek; fakat kullanıcı, kendisine tanınan zamana kadar sözleşmeyi kabul etmemekteki kararını sergilemeye devam ederse bu özellikleri kullanamayacak.

Şirket, kullanıcıların yeni sözleşmeyi 15 Mayıs'a kadar kabul etmezse kısa bir süre için onlara bir hak tanıyacak. Uygulamanın kullanıcıları, kendilerine sadece kısa bir süreliğine tanınan bu haklar ile kendilerine gelen çağrı ve bildirimleri alabilecek fakat bunları cevaplamayacak. Uygulamanın en temel işlevi olan mesajlaşma da sözleşmenin kabul edilmemesi durumunda kullanılamaz hale gelecek.

Kullanıcılara önümüzdeki haftada uygulama içinde yaşanan değişikliklere dair şimdikinden çok daha fazla bilgi sunulması bekleniyor. Anlık mesajlaşma uygulamasının gelecekteki amacı, kullanıcılara güncellemesini incelemeleri ve yeni sözleşmeyi kabul etmeleri için onlara belirli aralıklarla hatırlatmalarda bulunmak olacak.

WhatsApp'ın gizlilik politikasında değişikliğe gittiğini duyurduğu ilk günden bu yana WhatsApp Messenger'ın alternatifi ve doğal olarak rakibi olan uygulamalar da birçok internet kullanıcısının ilgisini çekti. Anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılara dayattığı yeni sözleşme, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının indirme sayısında önemli bir artış meydana gelmesini sağladı.

WhatsApp Messenger'ı bırakmak ve bu uygulamanın yerine başka bir güvenli anlık mesajlaşma uygulamasını kullanmak istiyorsanız her mobil kullanıcının kullanmaya başladığı anlık mesajlaşma uygulamasına yönelmek yerine ilk önce WhatsApp, Telegram ve Signal karşılaştırmasını incelemenizi, kararınızı da bu karşılaştırmayı inceledikten sonra vermenizi tavsiye ediyoruz.

Facebook'un anlık mesajlaşma uygulamasının gizlilik sözleşmesinin kabul edilmemesi durumunda getireceği kısıtlamalar ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.