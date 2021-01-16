WhatsApp Toplanan Bilgiler Nasıl Öğrenilir?

WhatsApp toplanan bilgiler öğrenilebilir mi? Anlık mesajlaşma uygulaması tarafından toplanan bilgileri öğrenmenin ve indirmenin bir yolu var mı? Yakın bir zamanda Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerdeki kullanıcılarının güvenini sarsan uygulama hakkında endişeleriniz varsa yalnız değilsiniz.

Arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle mesajlaşmak, işinizle ilgili görüşmeler gerçekleştirmek için kullandığınız uygulamanın hakkınızda topladığı ve kullandığı bilgileri öğrenmek istiyorsanız makalede yer alan adımları takip edebilirsiniz.

WhatsApp Toplanan Bilgileri Öğrenmek İçin Yapılabilecekler

2014 yılında satın Facebook tarafından satın alınan WhatsApp Messenger son günlerin en çok konuşulan uygulamalarından biri haline geldi. Uygulamanın bu kadar çok konuşulmanın nedeni ise kullanıcı deneyiminin takdir edilmesinden değil, kullanıcıların bilgilerini ana şirketin diğer hizmetlerini iyileştirmek için kullanıcılara bir gizlilik sözleşmesini kabul ettirme girişiminde bulunmasından kaynaklanıyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması, sözleşmenin gösterilmeye başlandığı ilk günden bu yana sosyal medya platformlarından gelen tepkiler ve uygulamanın kullanım oranında görülen önemli düşüşten sonra yeni bir açıklama yayımladı. WhatsApp’ın resmî sitesinde yayımlanan açıklamada anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarından belirli bir tarihe kadar kabul edilmesinin istendiği sözleşmenin son kabul edilme tarihinin 15 Mayıs tarihine ertelendiği duyuruldu.

Uçtan uca şifreleme özelliği ile anlık mesajlaşma uygulamasının güvende olduğunu yineleyen şirket, anlık mesajlaşma uygulamasının her zaman gizli iletişim kurmanın en iyi yolu olarak kalması için elinden gelenin fazlasını yapacağını söyledi fakat uygulamanın kullanıcılarının endişesi hâlâ devam ediyor.

Sizler de uygulamanın güvenilirliği hakkında tereddütlü kullanıcılardansanız WhatsApp Messenger’ın hangi bilgilerinizi topladığını bilmek isteyebilirsiniz. Peki, uygulamanın hangi verileri topladığını öğrenmenin ve indirmenin bir yolu bulunuyor mu? Facebook, Instagram ve Zuckerberg’ün ilk kurduğu sosyal medya platformu Facebook da dahil olmak üzere her hizmetinde hesap bilgilerini indirme seçeneğini bulundurur.

Sosyal medya uygulamalarında ve anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan bu seçenek, platformun hangi bilgilerinizi topladığını öğrenmenizi sağlar. WhatsApp Messenger’ın topladığı bilgileri elde etmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.