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WhatsApp'ın Yeni Emoji'leriyle Tanışın

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Erkan Calp
Erkan Calp Sosyal Medya

Milyarlarca aktif kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması WhatsApp’da emoji’ler değişiyor. Sohbetleri şenlendiren ifadelerin yeni görünümleri nasıl olacak? WhatsApp’ın yeni emoji’lerinden görseller haberimizde.

Son kullanıcı olarak anlam veremediğimiz, çoğumuzun gereksiz gördüğü sohbetleri anlamlaştıran, hızlandıran emoji’ler hızla gelişiyor. Sadece sosyal ağ uygulamalarının değil, artık telefonların bir parçası (Apple iPhone X gibi) konumundalar emoji’ler. Seviyor olun olmayın, emoji’ler sürekli güncelleniyor. Dünya genelinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şu sıralar yeni emoji’lerle bizi tanıştırmak için sıkı bir çalışma içerisinde. iPhone kullanıcısıysanız şu an için yeni emoji’leri göremeyeceksiniz ancak Android kullanıcısıysanız ve de beta sürüm kurulu ise yeni emoji’ler sizi karşılayacak.

WhatsApp Yeni Emoji'ler

WhatsApp’ın emoji’lerde yaptığı değişikliğin ufak çaplı olduğunu söylemek mümkün. Aşağıda paylaştığımız görsellere bakarsanız Apple’ın kendi emoji’leriyle WhatsApp’ın yeni emoji’leri arasında çok da bir fark olmadığını görebilirsiniz. Öte yandan Android tarafında her üreticinin kendi emoji’lerini tasarladığını hatırlatmak gerek.

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