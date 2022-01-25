WhatsApp, iPhone’lar İçin Yeni Sesli Mesaj Özelliğini Duyurdu

Tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, geçtiğimiz Ekim ayında test aşamasında olan yeni özelliğini duyurdu. WhatsApp, iPhone uygulamasına gelecek olan yeni güncellemeyle ses kayıt sistemini değiştirdiğini duyurdu. iPhone’larda kullanılabilecek yeni ses özelliğinde, kullanıcılar uygulamada sesli mesaj kaydederken kaydı durdurup daha sonra tekrar başlatabilecek.

Whatsapp üzerinden mesajlaşan birçok kişinin sıklıkla kullandığı sesli mesaj özelliği son zamanlarda gelen yeni güncellemelerle değişikliğe uğruyor. Son olarak ses kayıtlarının hızının artırılabilme özelliğinin gelmesiyle birçok kişiyi memnun eden WhatsApp, şimdi de kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak yeni bir değişiklik yapıyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında testleri başlanan yeni güncellemede, kullanıcılar ses kayıtlarını kaydederken dilerlerse kaydı durdurabilecek ve ardından istedikleri zaman tekrar başlatarak kaydı devam ettirebilecek. Test aşamasını geçen özellik, artık tüm kullanıcılarla buluşuyor. Aynı özelliğin masaüstü testlerinin de devam ettiği açıklandı.

Odak Modunda Mesajlar Gösterilecek

Güncellemenin getirdiği bir diğer yenilik ise iOS 15 güncellemesiyle ilgili. Son güncellemeyle artık WhatsApp’ın bildirimleri iOS 15’in ‘Odak modu’yla uyumlu hale gelecek. Bu da seçilen kullanıcıların WhatsApp’tan gönderdiği mesajların iPhone’un Odak modu aktifken de ekranda gösterilebileceği anlamına geliyor.

Uygulamaya eklenen bir diğer yeni özellik ise mesaj bildirimlerinde mesajı gönderen kişinin veya mesajın geldiği grubun WhatsApp fotoğrafının da bildirimler ekranında gösterilecek olması. Bahsedilen yenilik bir süredir Android cihazlarda olsa da iPhone uygulamasında bu özellik mevcut değildi.

WhatsApp, iPhone uygulamasındaki bu yeniliklerin dağıtımının birkaç hafta sürebileceğini açıkladı.