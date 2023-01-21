WhatsApp'ın Beklenen Özelliği Geldi: Kendinize Mesaj Gönderin!

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp şimdi yeni bir özellik daha sunuyor. Bu güncelleme ile kullanıcılar, Telegram gibi uygulamalarda zaten mümkün olduğu gibi mesajlaşma platformunu kullanarak artık kendilerine mesaj gönderebilecekler.

Bu güncellemeden önce WhatsApp'ta kendinize mesaj göndermenin tek yolu, içinde yalnızca sizin bulunduğunuz bir grup oluşturmaktı ancak yeni özellik kullanıcıların yeni bir konuşma başlatmak için kişi listesinden kendilerini seçmelerine izin verecek. Böylece artık yalnızca kendinizin görebileceği URL'ler, çıkartmalar ve diğer medyaları gönderebileceksiniz.

Kendinize mesaj atmak alışılmadık görünse de birçok insan bunu kişisel notlar için veya hatta bazı önemli medyaları kaydetmek ve daha sonra başka bir cihazdan kolayca erişmek için yapıyor. Bu özellik iPhone için WhatsApp'ın beta sürümünde test edildi ve şimdi uygulamanın en son sürümüyle tüm kullanıcılara sunuluyor.

Ancak hepsi bu kadar değil. WhatsApp ayrıca tarihe göre mesaj arama, medya paylaşımı için sürükle-bırak desteği ve silinen mesajlar için geri alma düğmesi gibi diğer yeni özellikleri de kullanıma sunuyor.

WhatsApp Artık Proxy Sunucularını Destekliyor

Bu yılın başlarında Meta, WhatsApp kullanıcılarının artık proxy sunucuları üzerinden platforma bağlanabileceğini duyurdu. Bilmeyenler için, proxy kullanıcı ile internet arasında üçüncü bir katman olarak çalışır. Web'de gezinirken daha iyi güvenlik ve gizlilik sağlamak için kullanılabilir.

Bu, WhatsApp kullanıcılarının artık uygulamanın engellendiği ülkelerde bile platforma bağlanmak için bir proxy sunucusu kurabilecekleri anlamına geliyor. WhatsApp ayrıca bir proxy sunucusu üzerinden gönderilen mesajların uçtan uca şifrelenmiş olarak kalacağını da vurguluyor.