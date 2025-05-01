Rekor Kırdı! WhatsApp'ın Kullanıcı Sayısı Belli Oldu

Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insanın vazgeçilmezi haline gelen WhatsApp, akıllı telefonların adeta ayrılmaz bir parçası oldu. Bu kadar geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmasının arkasında ise sade arayüzü, hızlı iletişim sağlaması ve ücretsiz kullanım gibi avantajlar yatıyor. Peki merak edilen soruya gelelim: WhatsApp’ın güncel kullanıcı sayısı ne kadar?

WhatsApp Aktif Kullanıcı Sayısı Belli Oldu

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yılın ilk çeyreğine ait finansal sonuçları paylaşırken Meta çatısı altındaki WhatsApp hakkında da dikkat çeken bir bilgi verdi. Zuckerberg, uygulamanın ulaştığı aktif kullanıcı sayısını da paylaştı.

Açıklanan verilere göre WhatsApp, aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. 2020 yılında bu sayı 2 milyar seviyesindeyken aradan geçen süre içinde büyük bir sıçrama yaşandı. Böylece WhatsApp, 3 milyar barajını geçen nadir uygulamalardan biri olmayı başardı.

Meta, iş dünyasına yönelik geliştirilen WhatsApp Business'ın da ciddi bir büyüme ivmesi yakaladığını duyurdu. Şirketin uygulamalardan elde ettiği 510 milyon dolarlık gelirin büyük bir kısmının WhatsApp Business üzerinden geldiği belirtildi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp, telefon kullanıcıları için kritik bir uygulama mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.