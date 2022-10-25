WhatsApp'a Özel Fotoğrafları Sansürleme Özelliği Geliyor

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, son zamanlarda bünyesinde yaptığı güncellemeler ve yenilikler ile adından söz ettiriyor. WaBetaInfo'nun blog hesabından yayınladığı yazıya göre uygulamada özel ve hassas içerikli fotoğraflar için ''Bulanıklaştırma Aracı'' test edilmeye başlandı.

Bu özellik geçtiğimiz aylarda masaüstü kullanımlarda geliştirilmeye açıldı. Geliştirme tamamlanınca masaüstü için test kullanımı başladı. Yeni gelecek olan özellik sayesinde kullanıcılar özel veya hassas içerikli görselleri otomatik olarak sansürleyebilecek.

Özellik İki Farklı Seçenekle Gelecek

Uygulamaya ''Durum'' özelliği geldiği zamandan beri fotoğraf düzenleme araçlarındaki çeşitlilik de artış gösterdi. Buna karşılık olarak WhatsApp, yeni özelliğini kullanıcı tercihine göre iki farklı seçenekle sunacak.

Bulanıklaştırma Aracı seçimi yapan kullanıcılar, hassas fotoğraflara sansür uygulayabilecek. Ayrıntılı sansür uygulama için de Bulanıklaştırma Aracı'nın boyut ayarlaması yapılarak belirli bir bölgeye sansür uygulaması yapılabilecek.

Yeni özellik şu an test aşamasında olduğu için kararlı sürüme ne zaman geleceği belli değil. Masaüstünde test edilen özelliğin telefonlara gelip gelmeyeceği de net değil.