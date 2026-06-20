Önemli Avantajlar Sunan WhatsApp Plus'ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Meta, bir süre önce sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulaması için yeni abonelik planlarını duyurmuştu. Instagram geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarına sunuldu. Şimdiyse bir diğer abonelik planı olan WhatsApp Plus, Türkiye'de erişime açıldı. Bununla birlikte Türkiye fiyatı da açıklığa kavuştu.

WhatsApp Plus'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

WhatsApp Plus'ın Türkiye fiyatı, 41,99 TL olarak belirlendi. Yuvarlamak gerekirse her ay 42 TL karşılığında WhatsApp'ın söz konusu abonelik planına özel olarak sunduğu tüm avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. Instagram Plus'ın yanında artıları biraz daha sınırlı olsa da sizi başka uygulamalarda çözüm aramaktan kurtarıyor.

WhatsApp Plus'ın Avantajları Neler?

Özel çıkartmalar

Özel uygulama simgesi belirleme

Uygulama temasını değiştirme

Özel zil seslerine erişme

Gelişmiş sohbet listeleri

Daha fazla sohbet sabitleme imkânı

Özel Çıkartma Paketleri Ne İşe Yarıyor?

WhatsApp Plus'ın sunduğu avantajların başında özel çıkartmalar geliyor. Arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle yaptığınız sohbetleri daha renkli hâle getirmenize imkânı tanıyan çıkartma paketlerine erişmenize olanak tanıyan bu avantaj sayesinde normal kullanıcıların erişemediği çıkartmaları doğrudan kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Spam olmaması ve karşı tarafa rahatsızlık vermemesi koşuluyla her sohbette istediğiniz sayıda gönderebiliyorsunuz.

Uygulama Simgesi Değiştirme Ne İşe Yarıyor?

Diğer bir artı, özel uygulama seçimi. Bilindiği üzere şimdiye kadar WhatsApp'ın logosu kendisi değiştirmediği sürece hep sabit kaldı. Kullanıcılara birden fazla seçenek sunulmadı. WhatsApp Plus ise klasik uygulama simgesini değiştirmenin bir yolunu sunuyor. Söz konusu avantaj sayesinde dilediğiniz uygulama simgesini geçerli hâle getirebiliyorsunuz.

Uygulama Temasını Değiştirmenin Ne Gibi Bir Avantajı Var?

WhatsApp, yeni abonelik planını tercih edenlere uygulama temasını değiştirme imkânı sağlıyor. Mesajlar, simgeler ve arka plan tamamen dilediğiniz gibi oluyor. Renk düzeni, sizin belirlediğiniz hâle geliyor. Bu sayede tamamen göz zevkinize hitap eden bir uygulama kullanabiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda diğer kullanıcılar yine WhatsApp'ı varsayılan temada görmeye devam ediyor.

Özel Zil Seslerinin Avantajı Nedir?

WhatsApp Plus, özel zil seslerine erişmenize olanak sağlıyor. Bu yeni zil sesleri sayesinde bulunduğunuz ortamda benzersiz seslerle dikkatleri üzerinizde toplayabiliyorsunuz. Ayrıca özel bir arkadaş grubunuz varsa, büyük bir çoğunlukla önemsiz konuşmalar gerçekleştiriliyorsa ve bildirim geldiğinde önemli bir iş üzerinde çalışıyorsanız ayarladığınız sesler sayesinde dikkatiniz dağılmadan işlerinize devam edebilirsiniz.

Gelişmiş Sohbet Listeleri ve Sohbet Sabitlemenin Avantajı Nedir?

Gelişmiş sohbet listeleri, sohbetleri daha kontrollü bir şekilde toplamanıza ve en önemli konuşmalara kısa sürede erişebilmenize imkân sunuyor. Öte yandan WhatsApp Plus, normal ücretsiz hesaplarda olduğundan çok daha fazla sohbet sabitlemenize imkân tanıyor. Önemli kişilerle mesajlaşmaları sohbetler sekmesinin en üstüne sabitleyerek onları kolayca bulabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

WhatsApp Plus'ın avantajlar açısından Instagram Plus'ın yanında biraz sönük kaldığını düşünüyorum. Elbette ki uygulama simgesi değiştirme, tema özelleştirme ve özel zil sesleri gibi önemli artılara sahip fakat hikâyelere gizlice bakma gibi artıların yanında biraz yetersiz olduğunu söyleyebilirim.