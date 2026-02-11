WhatsApp Yenileniyor! Kendinizi Instagram'da Sanacaksınız

WhatsApp'ın arayüzünde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre yakında tıpkı Instagram'da olduğu gibi sağ üst veya alt köşede bir seçenek daha göreceksiniz. Bu seçenek, özellikle uzun zamandır Instagram kullananların kendini ilk başta sanki Instagram kullanıyormuş gibi hissetmesine yol açacak.

WhatsApp'a "Siz" Sekmesi Geliyor

WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.26.6.4 güncellemesinde arayüz tarafında önemli bir değişkilik yapılmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Görünüşe göre şirket, kullanıcıların mesajlaşma uygulamasında ayarlara daha hızlı bir şekilde gidebilmesi içni iki farklı yöntem birden test ediyor. Bazı beta kullanıcıları sağ üst köşede, bazı beta kullanıcıları ise sağ alt köşede yeni bir seçenek görüyor.

Bu seçenek, sizin profil fotoğrafınızı içeriyor ve hemen altında "Siz" ifadesi yer alıyor. Daha önceden Instagram kullananlar buna zaten aşina olacaktır. Meta'nın çatısı altındaki sosyal medya uygulamasında da aynı yerde bir profil simgesi bulunuyor ve tıpkı sosyal medya platformunda olduğu gibi profil ile ilgili değişiklikler de dahil olmak üzere pek çok ayarı buradan yapabiliyorsunuz.

Şu anki genel sürümde kullanıcıların görünen isim de dahil olmak üzere çeşitli ayarları değiştirmek için sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine basıp ardından ayarları seçmesi gerekiyor. Bu yeni seçenek ise tek bir dokunuşla ayarlara ulaşmayı sağlayacak. Dolayısıyla zamandan tasarruf edecek ve daha çok aşina olunan bir arayüze kavuşacaksınız.

Profil simgesine bastığınızda klasik ayarlar sayfasına gitmeyeceksiniz. Ayarlar bölümünde kapak fotoğrafı ve hemen altında bir profil fotoğrafı göreceksiniz. Kapak kısmında şu an kullanıcılar kendi fotoğraflarını yükleyemiyor fakat daha önce platformun bunun üzerinde çalıştığı görülmüştü. İlerleyen günlerde kapak fotoğrafı yükleme özelliğinin de etkin hâle gelmesi bekleniyor. Yeni gelecek beşinci seçenek, alt kısmın biraz daralmasına neden olacak. Yazıların birbirine karışmaması için yazı boyutlarının biraz küçültüldüğü görülüyor.

WhatsApp'ın "Siz" Sekmesi Ne Zaman Sunulacak?

WhatsApp, yeni özellikleri bir anda herkese açan bir şirket değil. Bunun yerine önce beta kullanıcılarına gösterir, daha sonra tüm dünyaya yayılmaya başlar. Siz de bu tür özellikleri ilk denemek isteyenlerden biri olmak istiyorsanız beta programına katılabilirsiniz. Bunu tercih etmeyenler ise test sürecinin birkaç ay içinde tamamlanıp Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıma sunulmasını bekleyebilir.