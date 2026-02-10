Yeni WhatsApp Logoları Geliyor! Aralarından Seçim Yapılabilecek

WhatsApp, Android tarafında yeni bir özellik test etmeye başladı. Bu, mesajlaşma uygulamasının mevcut tasarımından sıkılanlara büyük bir değişim imkânı sunacak gibi görünüyor. Öyle ki sadece bir logonun kullanıldığı dönem sona erecek, size sunulan birkaç logodan birini seçme imkânına sahip olacaksınız. Böylece tamamen sizin tarzınızı yansıtan bir uygulama kullanabileceksiniz.

WhatsApp'a Yeni Özelleştirme Seçenekleri Eklenecek

WhatsApp, uygulamanın ekranda gördüğünüz logosunu değiştirebilmenize imkân tanımak için 14 yeni seçenek sunmaya hazırlanıyor. Uygulamanın Android beta sürümünün 2.26.6.1 güncellemesinde koyu yeşil, siyah ve beyaz, siyah ve yeşil, pembe, mavi, yeşil, turuncu, mor ve kahverengi gibi seçeneklerin olduğu görüldü. Bunların en başında ise şu an herkesin gördüğü standart logo mevcut. Bu, dileyen kullanıcıların istediği zaman eski logoya geri dönebileceği anlamına geliyor.

Uygulamadaki mevcut renklerden sıkılanlar için yeni renk seçenekleri yolda. Şu anda 19 tane farklı renk seçeneğinin olduğu görülüyor. Kullanıma sunulmasına yakın eğer değişiklik olmazsa yeşil, mavi, mor, lacivert, pembe, turuncu, koyu yeşil, açık yeşil, sarı ve kırmızı gibi geniş bir renk yelpazesinin arasından tercih yapabileceksiniz. Üstelik buu renk değişimi, butonlar, sekmeler, filtreler ve çok daha fazlasını etkileyecek.

Ne yazık ki yeni özellikler, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan "ücretli abonelik" kapsamında sunulacak. Tamamen isteğe bağlı olarak alınabilecek olan bu abonelik için eğer ödeme yapmak istemezseniz mesajlaşma uygulamasını şu an olduğu gibi ücretsiz ve temel özelliklerle kullanmaya devam edebileceksiniz. Yani diğer kullanıcılara mesaj atma, görüntülü ve sesli görüşmeler gerçekleştirme gibi imkânlardan yararlanabileceksiniz.

Yeni abonelik ücreti hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadığını belirtelim ancak Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde kullanıma sunulduğunda Instagram'daki mavi tik almanızı sağlayan abonelik hizmetine benzer şekilde çok büyük bir indirim olabilir. Bu arada son beta sürümünde ortaya çıkan özelliğin sunulacak avantajlardan yalnızca bir tanesi olacağını, bunun daha fazlasının yolda olduğunu belirtelim.